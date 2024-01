É hoje! Nesta sexta-feira (5/1), a TV Globo irá anunciar os 18 participantes oficiais do Big Brother Brasil. Na 24ª edição do BBB, a dinâmica será um pouco diferente e no domingo (7) outros 14 nomes de participantes serão revelados no Fantástico.



Nesta nova dinâmica, os 14 nomes anunciados vão disputar oito vagas ao todo: duas, um homem e uma mulher, por voto do público a ser revelado na segunda-feira (8) quando o programa começar; e os outros seis por decisão dos 18 nomes já garantidos na edição, destes três homens e três mulheres.

Vale lembrar que a estreia do programa ocorre na próxima segunda-feira (8) após o capítulo de Terra e paixão.



Confira os nomes anunciados nesta sexta:

Leidy Elin — Trancista e operadora de caixa (Pipoca)

Com 26 anos, Leidy é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar desde cedo, quando ainda tinha 14 anos, para ajudar na renda da família após a morte do pai. Hoje, trabalha como operadora de caixa e trancista para pagar a faculdade de Direito.



Como diversão favorita citou as rodas de pagode e baile charme. Ela também afirmou que se considera compreensiva, comunicativa e conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar “nãos”. Tem também um lado explosivo que se aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista. “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem”.



MC Bin Laden — Cantor (Camarote)

Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido pelo nome artístico MC Bin Laden, é um cantor e compositor de funk. Natural da cidade de São Paulo (SP), o funkeiro de 30 anos estourou em 2015 com o hit Tá tranquilo, tá favorável, que o alçou ao estrelato no cenário musical.



De origem humilde, o MC conta que cresceu acompanhando os jogos do time do coração, o Santos Futebol Clube, pelo rádio do avô e que apenas teve a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro, sede do clube, após o sucesso das músicas dele.



Maycon — Cozinheiro escolar



Natural de Tijucas, em Santa Catarina, Maycon tem 35 anos e trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos e se casou aos 20 anos. Fez graduação em jornalismo mas viu que não era aquela profissão que queria seguir.



Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior e também cursou a faculdade de história e estagiou voluntariamente em um colégio, em que ensinou crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha e decidiu fazer um concurso para trabalhar como cozinheiro em uma creche. “Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas”, declara.



Yasmin Brunet — Modelo (Camarote)



Yasmin Brunet, 35, é modelo e empresária. Iniciou nas passarelas aos 13, quando desfilou na São Paulo Fashion Week. Filha da modelo veterana Luiza Brunet, Yasmin conta que é bastante competitiva, traço esse desenvolvido pela carreira que construiu no mundo da moda.



Ex-esposa do surfista Gabriel Medina, Brunet acrescenta ao depoimento se considerar uma “maluca do bem”. “Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica”, define-se. Além disso, Yasmin é vegana e aposta em produtos de beleza cruelty-free para a marca de cosméticos Yasmin Beauty, da qual é empresária e idealizadora.



Lucas Pizane — Músico (Pipoca)



Aos 22 anos, Lucas é músico e influenciador digital. Ele nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia e se mudou com a família para Salvador. Atualmente ele estuda produção cultural e já integrou duas bandas regionais.



Lucas, que está solteiro, se define como extrovertido, espontâneo e sincero além de ser expansivo e diz que gosta de se sentir amado e de estar sob os holofotes. “Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”.



Deniziane — Fisioterapeuta (Pipoca)

Nascida na cidade de Esmeraldas (MG), Deniziane, 29, é fisioterapeuta e tem uma irmã gêmea. De origem humilde, a participante do grupo dos Pipocas (como são conhecidos os jogadores anônimos) conta que teve uma infância bastante “pé no chão”, jogando bola e subindo em árvores.



Atualmente, mora na capital mineira, Belo Horizonte, em um apartamento que divide com Lucca, seu filho de dois anos, e uma amiga. Revela que não é muito fã do nome que possui, e que por isso, prefere ser chamada pelo apelido Anny. Ao ser perguntada sobre que tipo de postura pretende adotar durante o jogo, conta que não tem medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”, acrescenta no vídeo de apresentação.



Marcus Vinicius — Comissário de voo (Pipoca)

Natural de Belém do Pará, Marcus Vinicius tem 30 anos e trabalha comissário de voo. Há cinco anos, se mudou para Guarulhos para trabalhar em uma companhia aérea. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Marcus se descreve como alegre teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica. Solteiro, acredita que é o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Ele revelou ainda que posicionamento e opinião não lhe faltam. "Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”

Beatriz — Vendedora (Pipoca)

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, Beatriz, 23, é vendedora e trabalha no bairro paulistano do Brás, onde é conhecida por anunciar os produtos de forma bem espontânea. Familiarizada com a rotina dos comerciantes, Beatriz, que também é formada em teatro, conta que acompanhava os pais e os irmãos mais velhos na venda de mercadorias nas ruas como camelô.



“Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, acrescenta Beatriz ao depoimento. Além disso, confirma que está solteira e disposta a viver ao máximo a experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil.



Matteus — estudante de Engenharia Agrícola (Pipoca)

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Morou boa parte da vida no campo onde foi criado pela mãe com a ajuda da avó. Ele também já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

Matteus se descreveu como um homem de bom coração e sensível e diz se doa muito às pessoas. Solteiro, conta que se emociona com facilidade quando fala da família e do campo, mas que é rígido nas próprias convicções. “Sou muito tranquilo, tenho o coração grande, mas não sou muito fã de ironia”.

Vanessa Lopes — Dançarina e Criadora de conteúdo (Camarote)

E é claro que uma influenciadora não podia faltar no BBB 24. Vanessa Lopes, 22, é criadora de conteúdo para as redes sociais, em especial o TikTok, plataforma que a deixou conhecida pelas famosas dancinhas que são tendência no aplicativo. Nascida em Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora na cidade de São Paulo.



Ligada aos conteúdos de maquiagem, rotina e vida fitness, a influencer não nega estar muito animada para cair de cabeça nessa experiência. “Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente”, adiciona Vanessa, que também se descreve como uma mulher comunicativa e sociável. Conta que alguns de seus hobbies são estudar psicologia e buscar entender um pouco mais sobre a mente humana



Nizam – Executivo de Contas Internacional



Nizam, de 32 anos, nasceu na Mooca, em São Paulo, é filho de pais libaneses e foi criado em meio à cultura da região. Ele trabalhou por dez anos embarcado em navios de cruzeiro. Fala três idiomas fluentes: português, inglês e espanhol.



Tem o basquete como hoppy, curte baladas e diz ser extrovertido. “Tudo da minha vida me trouxe até aqui. Tenho muita história para contar”, disse ao GShow.

Nizam (foto: Divulgação/Globo)

Giovanna – Assistente Social

Giovanna tem 24 anos, nasceu em Maceió (AL), está casada há mais de 10 anos e é assistente social. A profissional trabalha desde os 12 anos e diz estar em busca de uma boa situação financeira. “O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim”, brincou ao GShow.

A jovem começou a trabalhar quando tinha 13 anos, de lá para cá, já passou por empregos em casa de família, restaurante, shopping, supermercado e academia, entre outros. Recentemente, concluiu a faculdade de serviço social e começou a atuar na área.



Giovanna (foto: Divulgação/Globo)

Alane – Bailarina e modelo

A paraense Alane tem 24 anos e é natural de Belém. Desde de criança, participava de concursos de dança e já ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense. Em 2023, se mudou para São Paulo para estudar teatro e tem o sonho de ser atriz.

A dançarina disse que seu estilo favorito é o brega e que está livre para flertar com quem quiser. “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, disse ao GShow.

Alana (foto: Divulgação/Globo)

Vinicius Rodrigues — Atleta paralímpico

O velocista Vinicius Rodrigues tem 29 anos participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil.

Vinicius sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, aos 19 anos, teve parte da perna esquerda amputada. Quando estava no hospital recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo.



Vinicius Rodrigues (foto: Divulgação/Globo)

Rodriguinho — Cantor

Aos 45 anos, Rodriguinho é cantor, compositor e produtor musical. Ele ganhou fama nacional na década de 1990 com o grupo de pagode Os Travessos. Em 2004, o músico saiu do grupo para seguir carreira solo e fez participações em filmes da Xuxa e na novela O Clone, da Rede Globo.

Com uma longa carreira de sucesso e hits como Tô te filmando. Rodriguinho confessa: “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”. Apesar da vida agitada de shows, ele se descreve como muito caseiro e gosta mesmo é de aproveitar com a esposa, os cinco filhos, duas netas e a família inteira.



BBB24: Rodriguinho (foto: Divulgação/Globo)

Fernanda — Confeiteira e modelo



“Até me amar, vou me odiar”, promete a participante Fernanda, participante do grupo Pipoca. Aos 32 anos, a confeiteira e modelo é natural de Niterói, onde vive com os filhos e os pais. A nova integrante também revela que tem um namorado do lado de fora da casa.

Formada em moda, ela se diz ligada às artes, em especial o forró, ritmo que estuda desde os 15 anos. A modelo afirma que não é barraqueira e sim apaziguadora, mas revela que o jeito de falar dela pode incomodar os outros.

BBB24: Fernanda (foto: Divulgação/Globo)

Lucas Luigi — Vendedor e instalador de pisos

“Cria da Baixada Fluminense”, como ele mesmo se descreve, Lucas Luigi, 28 anos, trabalha na empresa de instalação de pisos do pai e à noite é vendedor em uma loja de roupas. O participante do Pipoca também é dançarino, frequentador do Baile Charme de Madureira, e já chegou a participar de batalhas de dança, mas atualmente não dança profissionalmente.

Lucas é casado há seis anos e tem um filho de 3 anos. Fã de animes, filmes e quadrinho, ele se considera um “preto nerd”. O carioca conta que é “desenrolado” e se dá bem com a maioria das pessoas, mas para qualquer situação de preconceito, o recado está dado: “Vou bater de frente firme. Uma coisa que aprendi foi a usar as palavras”.

BBB24: Lucas Luigi (foto: Divulgação/Globo)

Wanessa Camargo — Cantora

“Shine it on, shine it on, shine it on me”. A cantora Wanessa Camargo é a sexta anunciada do grupo Camarote do BBB24. Aos 41 anos de idade e com 24 anos de carreira, a artista marcou gerações com seus lançamentos e conta que gosta de se desafiar.

Wanessa seguiu os rumos do pai, o cantor Zezé Di Camargo, mas não sem antes se aventurar na dança e no teatro. Ela conta que aprendeu desde cedo a lidar com as críticas e opiniões contrárias por conta da profissão. “Na vivência fui me preparando e criando casca”, conta. Um dos maiores desafios do programa vai ser ficar longe dos dois filhos e da família: “É meu chão, minha base, meu tudo”.

BBB24: Wanessa Camargo (foto: Divulgação/Globo)

