Conheça os detalhes do BBB 24, que tem início nesta segunda (8/1)

O dia mais esperado pelos amantes de reality show chegou! A casa mais vigiada do país volta a marcar presença na telinha dos brasileiros a partir desta segunda-feira (8/1), às 22h25, com o início da 24ª edição do Big Brother Brasil. Reunindo 26 participantes, quatro a mais do que no ano passado, a nova temporada de um dos programas mais famosos da TV será repleta de novidades, na tentativa de resgatar o sucesso de temporadas como as de 2020 e 2021.

Rodrigo Dourado, que assina a direção do programa ao lado de Boninho, ressalta que o Big Brother é feito de mudanças. "O Big é um projeto, um programa de pessoas, feito por muitas pessoas, para pessoas. A gente precisa estar o tempo todo ouvindo todo mundo. Ouvindo nosso público, ouvindo nossos patrocinadores, ouvindo quem faz. É dessa forma que a gente vai criando e vai inventando", explica o diretor.

A direção do programa promete, para este ano, uma edição única. "Nunca teve um Big Brother igual ao outro na história", garante Dourado. "Eu acho que isso é o que marca a nossa edição aqui no Brasil. A gente é famoso no mundo afora por fazer o melhor Big Brother do mundo. Isso não sou eu quem está dizendo, são palavras da Endemol", aponta. "Eu costumo dizer para nosso time: bem-vindos ao maior reality show do planeta. Isso a gente pode falar de boca cheia, a gente faz o maior reality show do mundo", complementa.

Novidades

Segundo o diretor, as novidades nas dinâmicas do programa são no intuito de conquistar todos os tipos de público. "Eu acho que o Big Brother é feito para todo mundo. Essa é a mágica do Big, um programa que reúne toda a família para sentar e assistir", avalia. "As mudanças fazem parte do DNA do programa desde o começo. A gente dificilmente vai reagir a uma edição ou outra para atingir um público específico. A gente vai reagir em função da nossa história. A gente tem 23 anos de história, de conhecimento, de convivência, de conversas com esse público, e sempre estamos modificando o programa de alguma forma", afirma.

Votação

Nesta edição, uma das principais reclamações do público foi ouvida pela produção do programa. O BBB 24 contará com votação dividida em duas etapas — da torcida, que poderá ser feito de forma ilimitada, e único, que será garantido por meio do CPF. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Para Rodrigo Dourado, a divisão dos votos torna o processo mais democrático. "A gente já teve, por exemplo, voto por SMS. Voto por telefone fixo. Agora a gente entendeu que precisava, mais uma vez, mexer nessa forma de o público se relacionar com o programa. Tem um público novo entrando, tem um público novo saindo, o Big Brother está sempre atraindo novos públicos, e o voto único vai ser super importante para contemplar um público que quer sentar, assistir ao programa, dar o seu voto e se sentir ali moderado, participando do jogo, com um voto só", opina.

Apesar do novo formato, o diretor defende a importância da votação em massa, como foi feita nas demais edições. "O voto da torcida também é fundamental para nós. A gente não pode abrir mão dessa galera que é engajada, que faz os seus fandoms, que vira a noite votando. Isso tudo já virou também parte importante do programa. Por isso, a gente resolveu seguir com as duas formas de votar, manter ativo e trazer uma nova experiência esse ano", completa.

Com as mudanças, o diretor-geral Boninho aproveitou para reafirmar a inexistência de votos feitos por robôs. Em edições passadas, o programa foi acusado de ter o sistema burlado por programas que fraudavam as votações. "O nosso serviço de informação trabalha, inclusive, na deep web. Não existe robô, nunca existiu robô e não vai existir robô. Pode ser que as pessoas façam alguma coisa que digam que tem robô ou que tem um vídeo ou alguma coisa, mas é impossível. O nosso sistema de segurança é muito qualificado", declara.

Mira do líder

A partir da 2ª etapa do programa, uma nova dinâmica ocorrerá às sextas-feiras. O líder da semana precisará revelar a todas três pessoas que estão na sua mira e correm o risco de serem indicadas ao paredão. No domingo à noite, como de praxe, ele terá que escolher uma dessas três para encarar o voto do público.

Anjo mais poderoso que nunca

Segundo Tadeu Schmidt, o anjo estará "mais poderoso do que nunca" neste ano. Além de poder imunizar outro participante, o anjo é automaticamente autoimune e também não pode ser votado na formação de paredão.