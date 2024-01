BBB 24: Wanessa Camargo promete dormir no chão: "É bom para gerar VT"

Wanessa Camargo, ao que tudo indica, entrou no "sapatinho" no BBB 24. Durante conversa com algumas sisters no quarto Gnomo, a filha de Zezé di Camargo comentou que ficou sem cama.

Prontamente, as novas "amigas" deram a opção dela dormir no chão, mas Fernanda se mostrou incrédula com a situação. "Wanessa Camargo dormindo no chão, quem diria querida? Essa eu pagaria pra ver. Vai bombar lá fora, acho que você tem que dormir no chão".

Sem se abater, Wanessa Camargo devolveu: "É bom para já gerar o VT, pra falarem: ‘Ela já começa humilde. Eu venho da ZL, amor, meu pai é da roça", brincou.

Fora do programa, Dado Dolabella, namorado da cantora, declarou escancaradamente sua torcida e revelou algo inusitado: "Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando aquela pessoa que você ama tá longe de você, você sente tudo que a pessoa sente lá do outro lado? O pior é que agora eu não consigo ter notícia, eu não consigo saber, eu não consigo falar no telefone, eu não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada…Ansiedade está a mil."

