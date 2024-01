BBB 24: pai de Vanessa Lopes diz se filha viveu caso com ex de Yasmin

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, admitiu que a filha já se relacionou com Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin Brunet. Para quem não sabe, as duas famosas estão confirmadas no BBB 24, que estreia nesta próxima segunda-feira (8).

Em entrevista ao portal Gshow, o patriarca confirmou o affair da influenciadora com o surfista, mas fez questão de assegurar que o fato aconteceu após o fim do casamento dele com a modelo, anunciado em janeiro de 2022.

"Quando ela teve esse affair com o Medina, acho que foi logo após o término do casamento. Acho que seria uma coisa natural, não só para a Vanessa [o climão com Yasmin], mas para qualquer ser humano. Rola uma treta que não tem muito como evitar. Vamos ver como as duas vão lidar com isso lá dentro", disse o pai de Vanessa Lopes. Ele, inclusive, apostou sobre a possibilidade de haver um climão entre as sisters no confinamento, em virtude do fato.

"Eu acho que a Vanessa é até tranquila em relação a isso. Eu não sei como vai ser. De repente, se elas se conhecerem lá dentro, pode ser uma surpresa, talvez elas tenham até afinidade. A gente nunca a viu relatando fortemente fortemente sobre isso, mas ela sabia que ia acontecer", completou Alisson Ramalho.

Vanessa Lopes, Gabriel Medina e Yasmin Brunet (Foto: Reprodução/Instagram)

