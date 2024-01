BBB 24: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam o primeiro paredão

O Big Brother Brasil mal começou e o primeiro paredão da edição já está formado. Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet levaram a pior e um deles será o primeiro eliminado do programa, na próxima quinta-feira (11/1).

Primeira líder do BBB24, Deniziane indicou Maycon para a berlinda. A mineira de 29 anos conquistou a liderança após ficar 19 horas na prova de resistência. Ela venceu o gaúcho Matteus, 27 anos, também integrante do grupo Pipoca.

O mais votado da casa foi a mineira Giovanna, com 7 votos. Neste paredão, o segundo mais votado também foi para a berlinda, que foi Yasmin Brutnet, com 5 votos.

Confira como cada participante votou:

Maycon votou em Yasmin Brunet;

Alane votou em Giovanna;

Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;

Rodriguinho votou em Thalyta;

Fernanda votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou em Giovanna;

MC Bin Laden votou em Giovanna;

Vinícius Rodrigues votou em Giovanna;

Giovanna votou em Giovanna Pitel;

Leidy Elin votou em Giovanna;

Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;

Davi votou em Rodriguinho;

Juninho votou em Yasmin Brunet;

Lucas Pizane votou em Raquele;

Isabelle votou em Matteus;

Thalyta votou em Giovanna Pitel;

Beatriz votou em Fernanda;

Michel votou em Giovanna Pitel;

Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Giovanna Pitel;

Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;

Vanessa Lopes votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou Lucas Luigi;

Nizan votou em Yasmin Brunet;

Matteus votou em Giovanna.

Novo formato de votação

Desta vez, o voto será para quem deve continuar no jogo. A votação está disponível no site do GShow. Vale lembrar que, neste BBB, a contagem dos votos vai ser uma média ponderada de dois tipos de voto, cada um com peso de 50%. Uma das etapas segue como antes, com votação ilimitada pelo site. Na outra etapa, é permitido apenas um voto por pessoa, que vai ser validado pelo número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).