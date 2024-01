Última temporada de "Bom dia, Verônica" estreia em fevereiro

A série brasileira Bom dia, Verônica ganhou confirmação da data de estreia da última temporada, na Netflix. A plataforma de streaming ainda divulgou, nesta terça-feira (10/1), imagens inéditas de duas cenas nas quais é possível observar dois novos integrantes do elenco. O título teve seu primeiro episódio lançado em outubro de 2020 e ficou entre o Top 10 das séries de língua não-inglesa da Netflix, além de ter sido a vencedora dos melhores do ano no 64º prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Bom dia, Verônica tem atualmente duas temporadas lançadas. A terceira, que estreará dia 14 de fevereiro, é a parte final da criação de Raphael Montes, com direção de José Henrique Fonseca. Baseada no próprio livro Bom dia, Verônica, de Raphael Montes e Ilana Casoy, a série aborda temas polêmicos e importantes de serem discutidos. A produção mergulha em assuntos como o abuso sexual, pedofilia, corrupção, tráfico de pessoas, política, religião.

A série de suspense policial retrata a busca incessante de Verônica, escrivã que trabalha no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, da Polícia Civil em São Paulo, pela verdade ao tentar desmascarar uma rede de crimes e corrupções da própria equipe de polícia, políticos e líderes religiosos.

De acordo com as imagens divulgadas, nesta terceira temporada a policial, interpretada por Tainá Müller, conhecerá a mãe Diana, vivida por Maitê Proença, até então não citada nas demais temporadas. Durante a busca de Verônica para desvendar a teia de mistérios que investiga, ela também conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário interpretado pelo outro rosto novo do título, Rodrigo Santoro.