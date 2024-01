BBB 24: Yasmin Brunet, Giovanna ou Maycon? Veja quem deve sair no paredão

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam o primeiro paredão do Big Brother Brasil 2024. Um deles será eliminado na quinta-feira (11/1), e as enquetes na internet e nas redes sociais apontam um mesmo nome: o merendeiro Maycon.

De acordo com o site Votalhada, que reúne enquetes de sites, do Twitter, Youtube e Telegram, o brother tem uma média de 15,19% dos votos — vale lembrar que neste paredão os votos são para quem deve ficar.

A enquete mostra Giovanna com 30,37% dos votos para ficar, enquanto a modelo Yasmin Brunet apresenta o melhor resultado, com 54,44% dos votos.

Maycon foi parar na berlinda após indicação da líder Deniziane, enquanto Giovanna e Yasmin foram as mais votadas da casa, com sete e cinco votos, respectivamente.

Vale lembrar que este será o primeiro paredão após a mudança no formato de votação do BBB24. O resultado vai ser uma média ponderada de dois tipos de voto, cada um com peso de 50%. Uma das etapas segue como antes, com votação ilimitada pelo site. Na outra etapa, é permitido apenas um voto por pessoa, que vai ser validado pelo número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).