O documentário Servidão, dirigido por Renato Barbieri e Neto Borges, chega às salas de cinema no dia 25 de janeiro, com estreia confirmada. No entanto, uma sessão gratuita de pré-estreia está mais do que confirmada para o domingo (15/1) no Cine Brasília. Além do longa-metragem, um debate a respeito da produção e dos temas abordados será realizado após a exibição com a presença de Barbieri e do jornalista Leonardo Sakamoto.

Com narração de Negra Li, um dos nomes femininos do rap nacional, Servidão retrata o contexto trabalhista atual do Norte do Brasil, em que muitos brasileiros estão em situações análogas à escravidão. O filme destaca, de forma clara e detalhada e por meio de depoimentos de trabalhadores rurais, as injustiças e condições hostis às quais são submetidas as vítimas de trabalho escravo. Com enfoque na Amazônia brasileira, o documentário trata de uma realidade que se estende por cinco séculos e reflete sobre as raízes históricas e sociais dessa condição.

Tanto a exibição quanto o debate com Renato Barbieri e Leonardo Sakamoto são gratuitos, com início às 19h. Para o evento, serão disponibilizados 300 ingressos, que podem ser retirados na bilheteria do Cine Brasília.

Confira a programação do Cine Brasília dia 15/1:

14h - Radar Oscar 2024 - Barbie (116 min)

17h - Do Tanto de Telha no Mundo (23 min) + Propriedade (101 min)

19h - Pré-estreia Servidão (72 min) + Debate

Serviço:



Pré-estreia de Servidão

De Renato Barbieri e Neto Borges. O2 Play, 72 min.

Pré-estreia dia 15 de janeiro, a partir das 19h, no Cine Brasília (Asa Sul EQS 106/107).

Não indicado para menores de 12 anos.