BBB 24: Matteus é o novo anjo; veja como foi a prova e o monstro

Matteus venceu a prova realizada na tarde desta sexta-feira (12/1) e é o primeiro anjo do BBB 24. Com isso, está imune na formação do paredão no programa ao vivo desta noite e também imunizará outro participante.

Além das imunidades, Matteus definiu Lucas Luigi e Isabelle como os primeiros monstros da temporada. Eles ficarão fantasiados de Bruxo e Corvo. Ele também definiu que Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi irão acompanhá-lo no almoço do anjo.

Matteus é o novo Anjo do #BBB24! ???? pic.twitter.com/FFJ0JbKsdu — Big Brother Brasil (@bbb) January 12, 2024

Veja como foi a prova

A prova do anjo foi de perguntas e repostas, mas contava também com a sorte no momento em que ocorreram duelos entre os jogadores. O vencedor da disputa ganhará uma passagem internacional mais acompanhante, enquanto os outros 7 jogadores que foram para a fase final, ganham passagens nacionais com acompanhante.

No sorteio para participar da prova, 16 brothers foram selecionados e outros 8 não tiveram direito a fazer a prova. Confira quem estava na prova e a ordem que realizaram a tarefa.

Nizam

MC Bin Laden Marcus Vinicius Lucas Pizane Wanessa Camargo

Michel

Leidy Elin

Isabelle

Lucas Luigi

Vinicius Rodrigues

Thalyta

Giovanna Pitel

Deniziane

Fernanda

Vanessa Lopes

Matteus

Na primeira fase e nos duelos, os participantes disputavam para apertar um botão apenas sabendo a pergunta, sem acesso as respostas. Quem apertasse primeiro tinha o direito de escolher dois cards entre "A" "B" e "C", que responderiam a pergunta. O outro competidor ficaria com o card que sobrou.

Assim, a pergunta seria respondida e quem estivesse com o card que tinha a resposta correta e avançava para a fase final. Ou seja, tudo ficava na sorte. Quem acertasse colocava três bandeirinhas no Mapa Mundi da prova, detalhe que foi importante para segunda prova.

Avançaram para a segunda fase:

Marcus Vinicius



Wanessa Camargo



Michel



Leidy Elin



Isabelle



Thalyta



Deniziane



Matteus

No mesmo modelo da primeira fase, havia uma disputa entre dois participantes para apertar o botão apenas sabendo a pergunta, sem acesso as respostas. Quem apertasse primeiro tinha o direito de escolher dois cards entre "A" "B" e "C", que responderiam a pergunta. O outro competidor ficaria com o card que sobrou.

No entanto, quem tivesse o card correto não eliminava o outro jogador. Quem venceu a rodada deveria tirar uma das bandeirinhas do outro do Mapa. Se tornaria o novo anjo aquele que fosse o último com bandeirinhas no Mapa.