BBB 24: entenda nova dinâmica 'na mira do líder'

O cantor Rodriguinho inaugurou na noite de quinta-feira (11/1) uma nova dinâmica da 24ª edição do Big brother Brasil. O 'na mira do líder', que vai tentar movimentar mais o jogo e enrolar ainda as articulações entre os participantes.

A nova dinâmica é simples. Assim que um líder é consagrado, e são definidos os participantes do VIP, o novo comandante deve escolher três pessoas, entregando-as munhequeiras com símbolo de alvo.

No dia da formação do paredão, ele só poderá indicar uma dessas três pessoas direto para o paredão. No caso da nova liderança, a formação da nova berlinda será realizada nessa sexta (12), e Rodriguinho terá que indicar Davi, Isabelle ou Beatriz direto.

Nas redes sociais, o nome de Rodriguinho figurou entre os termos mais comentados no X (antigo Twitter) e alguns criticaram a escolha dos três participantes.

Entenda a dinâmica da semana

Segundo anunciou o apresentador Tadeu Schmidt na noite de quinta-feira (11), a dinâmica dos próximos dias será com:

Quinta-feira (11): prova do líder + na mira do líder

prova do líder + na mira do líder Sexta-feira (12): prova do anjo (que este ano imunizará alguém e também estará sempre imune) e formação de paredão O paredão será triplo com o indicado do líder + o mais votado pela casa + contragolpe do mais votado da casa

prova do anjo (que este ano imunizará alguém e também estará sempre imune) e formação de paredão Domingo (14): Eliminação