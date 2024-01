BBB 24: veja o resumão do pós-eliminação, prova do líder e nova dinâmica

O BBB 24 está em modo turbo. Isso significa que, por conta da quantidade de pessoas na casa, as dinâmicas estão mais aceleradas. Na noite de quinta (11/1) já houve a primeira eliminação e, logo na sequência, uma nova prova do líder.

Ainda durante a edição do programa, o novo líder foi consagrado, fez a divisão entre VIP e xepa e já colocou três participantes "na mira", nova dinâmica do BBB.

Confira o resumão dos principais acontecimentos da noite e madrugada

Eliminação de Maycon

A edição já começou com a decisão do público de quem seria o primeiro eliminado. Maycon ficou com 8,46% dos votos, em uma votação onde o público escolhia quem deveria ficar no programa. Yasmin Brunet foi a mais votada pelo público, com 49,34%, seguida por Giovanna, que teve 42,2%.

Assim que foi comunicado por Tadeu de que estava fora do programa, Maycon se emocionou bastante e começou a chorar fortemente na sala do BBB. Ele se recusou a abraçar companheiros logo após se levantar e já saiu em direção a porta do programa — já que Tadeu impediu a tradicional saída em que todos o acompanham até a porta.

No entanto, a web se surpreendeu com a forma como Maycon deixou o BBB. Assim que entrou no gramado, o semblante triste foi embora e as lágrimas dele deixaram de cair, dando lugar para um sorriso e uma quebra da quarta parede com o público, em que olhou para a câmera e disse: "Meu sonho jamais morrerá".

Giovanna Lima com o pé quebrado

Apesar da edição não ter mostrado o acontecimento durante a festa, a participante Giovanna Lima apareceu na edição ao vivo com o pé quebrado. Ela, que era uma das integrantes do primeiro paredão da edição, precisou de atendimento médico na parte da tarde e foi constatada uma fratura no 5º metatarso do pé esquerdo.

Com isso, ela retornou ao programa usando uma bota ortopédica e muletas e comunicou aos companheiros que ficaria com a bota por 5 semanas. Ela inclusive foi vetada da prova do líder por recomendações médicas.

Nova liderança

Rodriguinho venceu a prova do líder e se tornou o novo comandante da semana no BBB 24. Além da imunidade e dos poderes do líder, o cantor teve também que escolher três participantes para ficar "na mira do líder". Um dos três nomes será o escolhido por ele na sexta-feira (12) para encarar o segundo paredão da edição.

A prova do líder foi realizada em quatro grupos de seis participantes. Primeiro, dois grupos se enfrentaram em um "mata a mata", em um desafio onde eles teriam que "entregar encomendas" do Mercado Livre. Um dos momentos da prova inclusive virou meme nas redes sociais: "Pornô"

Na disputa final, o grupo azul — que tinha Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane - venceu e os seis participantes tiveram que escolher cartões secretos e, em um deles, estava o prêmio da liderança. Rodriguinho escolheu o cartão premiado e se tornou o novo líder.

O VIP da semana ficou: Rodriguinho, Matteus, Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Pizane, Nizam, Deniziane, Vinicius Rodrigues, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Já na nova dinâmica "na mira do líder", o líder precisou escolher três pessoas e só poderá indicar uma delas ao paredão na próxima formação, marcada para esta sexta-feira (12). Rodriguinho colocou Davi, Isabelle e Beatriz na "mira" para a próxima berlinda.

Promessas de retaliação

Dos três indicados para o "na mira", dois deles já prometeram retaliações contra Rodriguinho. Pego de surpresa pela dinâmica, o novo líder demorou até entregar todas as três pulseiras. O primeiro, e mais provável indicado, foi Davi. Na sequência Isabelle foi escolhida e por último foi Beatriz.

A vendedora do Bráz ficou muito emocionada após receber a pulseira e foi consolada por Alane, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Isabelle também teve conversas com o líder logo após a indicação e, por isso, muitos já acreditam que Davi será o escolhido para o paredão.

Mais tarde na madrugada, o cantor garantiu as duas meninas que não irá indicá-las.

Davi sentiu bastante a indicação e comentou com os colegas do quarto "magia" sobre a decisão do novo líder ao longo da madrugada. "Ele não para pra pensar, ele não olha o jogo. Ele age com emoção".

Davi prometeu também que irá imunizar Isabelle se vencer a prova do anjo e que acredita que será o indicado ao paredão. "Ele vai me indicar e eu não vou sair. Só não sei o que ele vai falar pra me indicar, tudo que eu tinha pra dizer, falei na cara dele", revelou.

o davi começando a jogar de verdade é isso que gostamos de ver #BBB24

pic.twitter.com/SGesXMn9YK — didi #BBB24 (@mendespier) January 12, 2024

Escolha de Beatriz

O fato de Rodriguinho ter escolhido Beatriz também surpreendeu os brothers e sisters. Para Alane e Deniziane, a vendedora prometeu que não gostou de ser indicada. "Querendo ou não, foi uma rasteira. Eu vou devolver essa rasteira ou não me chamo Beatriz".

beatriz voltou do ao vivo com sangue nos olhos amamos ver #bbb24 pic.twitter.com/kceomc0iYq — paiva em #bbb24 (@paiva) January 12, 2024

Além disso, Beatriz aconselhou Alane sobre Rodriguinho e para não ficar atrás dele. Minutos antes da conversa, a modelo conversou com o cantor e revelou que ficou magoada de não ter sido escolhido para o VIP.

O cantor chegou inclusive a comentar com MC Bin Laden de que não gostou da conversa com Alane. "Tirou minha brisa", contou.

Comentários sobre a eliminação de Maycon

Após a empolgação pós-prova do líder passar, os participantes começaram a analisar o discurso de Tadeu na eliminação de Maycon.

Alane se mostrou preocupada de Maycon ter tido simpatia do público já que muitas pessoas da casa estavam com "ranço" dele. Entretanto, Beatriz foi contrária a visão da amiga e reafirmou que, por ter sido eliminado, era provável de que a opinião da casa coincidiu com a do público.

O líder Rodriguinho também repercutiu a saída do cozinheiro escolar. "Se tão chorando com a saída dele, imagina na minha".

Potencial casal

Alane e Nizam, após vários dias de flertes pela casa, dormiram na mesma cama nessa madrugada e foram flagrados nas redes sociais trocando carícias.