BBB 24: Davi, Juninho e Thalyta se enfrentam no paredão

Na noite desta sexta-feira (12/1), Davi, Junho e Thalyta foram os escolhidos para o segundo paredão do Big Brother Brasil 24. O líder Rodriguinho, que colocou três participantes "na mira", escolheu Davi para enfrentar a eliminação.

Matteus, que venceu a prova do anjo autoimune, imunizou Lucas Pizane.

Raquele e Juninho foram os dois mais votados pela casa, cada um sendo escolhido por seis pessoas. O líder Rodriguinho teve o dever de desempatar, e escolheu Juninho para ir ao paredão. De acordo com a dinâmica da semana, divulgada na quinta-feira (11), o mais votado teria o direito ao contragolpe, e Juninho puxou Thalyta para o paredão.



Formação do segundo paredão do BBB 24 (foto: Reprodução/BBB)

A votação do paredão já está aberta, e o público vai escolher qual participante deve continuar no jogo. A votação está disponível no site do GShow. Vale lembrar que, neste BBB, a contagem dos votos vai ser uma média ponderada de dois tipos de voto, cada um com peso de 50%. Uma das etapas segue como antes, com votação ilimitada pelo site. Na outra etapa, é permitido apenas um voto por pessoa, que vai ser validado pelo número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

O participante menos votado pelo público será eliminado no domingo (14/1).