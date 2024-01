BBB 24: Vanessa Lopes já ficou com Luísa Sonza

A tiktoker Vanessa Lopes, que está confinada na casa do Big Brother Brasil 24 (BBB), está sendo shippada pela torcida para fazer par com a nutricionista mineira Giovanna. A expectativa do público aumentou quando ela disse que a mineira fazia seu "tipo de mulher", embora tenha descartado a possibilidade de ficar com ela no reality global.

vanessa lopes; bbb 24; giovanna (foto: Reprodução redes sociais)

Em entrevista ao "PodCats", de Camila Loures e Lucas Guimarães, Vanessa Lopes disse que evita rótulos e não sabe se é bissexual porque nunca se apaixonou por uma mulher. “Já fiquei com muitas, já me relacionei de algumas formas, mas nunca me apaixonei", disse Vanessa.

Na mesma entrevista, Vanessa admitiu já ter ficado com a cantora Luisa Sonza. Em 2021, Vanessa Lopes também foi vista aos beijos com a influencer Lara Silva, durante a Farofa da Gkay.

A tiktoker também já se relacionou com o surfista Gabriel Medina, logo depois que ele terminou com a também confinada Yasmin Brunet. A relação Yasmin, Medina e Vanessa já foi pauta mais de uma vez na casa e causou atrito entre as duas.