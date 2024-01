Foto de Xororó com Tom Cavalcanti confunde filha do Chitãozinho

Xororó se encontrou com Tom Cavalcanti em viagem de férias para Orlando e aproveitou para tirar uma foto com o humorista. O que ele talvez não esperasse é que a imagem fosse causar confusão entre os fãs e até entre a família do cantor, já que o humorista estava caracterizado como seu personagem "Chitom Cavalcanti", em alusão à dupla sertaneja. Em foto publicada na segunda (15/1), até sua sobrinha, Aline Lima, filha de Chitãozinho, ficou sem entender. "Achei que fosse meu pai", comentou.

Nos comentários, outras pessoas se divertiram com a semelhança. Por exemplo, o ex-genro de Xororó, Lucas Lima, também comentou: "Tom, obrigado por esse presente!". Outro fã zombou: "Chitão, você cresceu?".

Um vídeo publicado por Tom Cavalcanti também divertiu os seguidores. Nele, Xororó pede para "Chitom" cantar uma música e ele se esquiva, dizendo que está muito frio em Los Angeles. Celso Portiolli se divertiu: "Separados no nascimento!", escreveu.

Eles postaram juntos em outra publicação de Tom, desta vez, com a família de Xororó. E aí que a confusão foi completa: era difícil distinguir na foto quem é Tom, Xororó, Sandy e Noeli, mulher de Xororó. "Peraí, quem é mãe e quem é a filha?", questionou uma seguidora.