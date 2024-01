BBB 24: Com caras e bocas, Nizam cai no choro após eliminação de aliado

Nizam caiu no chororô nesta terça-feira (16/1), após a eliminação de Lucas Pizane, que recebeu menos votos para continuar no BBB 24.

Cheio de caras e bocas, um descontrole emocional sem fim, dele acabou sendo consolado pelos colegas de confinamento. Na web, muita gente não engoliu a reação do brother. "Isabelle indo abraçar o Davi, Nizam chorando com a eliminação do Pizane. Isso aqui pra mim é cinema!", ironizou um internauta.

Na última segunda-feira (15), após o quadro Sincerão, Davi pediu desculpas a Nizam, por acusar ele de "arrastar" uma galera para votar nele.

"Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento."

O Nizam chorando e o Brasil feliz #BBB24 pic.twitter.com/nBy6BP72yR — Central Reality (@centralreality) January 17, 2024

