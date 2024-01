BBB 24: Vanessa Lopes dá piti com cantoria de Davi e Beatriz no banheiro

Vanessa Lopes está com todos os ingredientes prontos para ser a nova vilã do BBB 24. A tiktoker se irritou após ver Davi tomando banho cantarolando e Beatriz aproveitando a deixa no banheiro.

"Vocês estão gritando muito. Assim, é uma casa com muita gente. Eu só posso cortar minha unha aqui, não pode no quarto. Eu estou desencravando minha unha, não tenho onde fazer isso, não é querendo ser chata", desabafou ela.

Davi ignorou completamente o pedido. Beatriz, que com o brother se encontra no paredão, fez pouco caso do pedido: "Ah,sim", se limitou a dizer.

Mais cedo, a mãe de Vanessa Lopes, Liziane Lopes, numa rede social, defendeu a filha com unhas e dentes depois de alguns comportamentos que dividiram opiniões na web.

"Aí me digam vocês: estava todo mundo atacando a Vanessa por ter ouvido o cara. O cara manipulou todo mundo da casa, inclusive o único que tinha meio que sacado o jogo dele. Queriam que a Vanessa fosse a fodástic* e percebesse", desabafou ela.

Davi e Beatriz estavam cantando no banheiro, Vanessa Lopes pediu para a Beatriz PARAR DE CANTAR pois estava incomodando e ela só teria ali para "desencravar" as unhas. Davi continuou. #BBB24 pic.twitter.com/KuAbGrfg3b — igu (@omeninoigorr) January 16, 2024

