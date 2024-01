Sumido da TV, Kadu Moliterno desabafa: "Perguntam quem sou eu"

O ator Kadu Moliterno, conhecido por ter feito diversas novelas e seriados na TV, desabafou sobre o sumiço das telinhas ao longo dos últimos anos, e como a falta de oportunidade ocasionou, o que ele considera de ter caído no "esquecimento" entre parte do público.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o veterano, hoje aos 71 anos, refletiu sobre as cinco décadas de carreira, e como ainda continua trabalhando. "Se eu fosse americano eu não precisaria mais trabalhar, ou poderia escolher os meus trabalhos. No Brasil é diferente. Pode-se ter 53 anos de carreira como eu e depender de trabalho", lamentou.

"Perguntam quem sou eu"

Kadu Moliterno, por sua vez, acrescentou que, mesmo com diversos trabalhos de destaque nas telinhas, ainda enfrenta dificuldades em ser lembrado pelo público até hoje. "País sem memória. Para o Brasil pouco importa que você tenha feito 34 novelas. As pessoas ainda me olham e perguntam quem sou eu", disparou o ator, que atualmente se dedica aos trabalhos no teatro.

"Quem não faz novela no Brasil não é conhecido e isso é ruim. Os atores que fazem a peça são excepcionais, experientes e não são conhecidos, porque não fazem novela", disse Kadu. Ele está longe dos folhetins desde que integrou o elenco da novela Topíssima (2019), na Record, e pode ser visto na reprise de A Terra Prometida (2016), nas tardes da emissora.

O post Sumido da TV, Kadu Moliterno diz que caiu no ‘esquecimento’: "Perguntam quem sou eu" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.