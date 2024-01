Raissa Barbosa fala sobre tratamento de transtorno exposto em rede nacional

Raissa Barbosa, ex-participante de A Fazenda 12, abriu o coração sobre as dificuldades com o transtorno de personalidade borderline, que atualmente realiza tratamento. Durante sua estadia no reality show da Record, em 2020, a modelo protagonizou cenas de surto, e dividiu opiniões pelo comportamento.

Em entrevista à revista Contigo, a influenciadora lamentou como foi exposto o transtorno em rede nacional: "Inicialmente eu não queria falar sobre [o transtorno]. Não queria que ninguém tivesse pena de mim! No começo não falei, mas aí abri para uma amiga lá dentro e todo mundo ficou sabendo. Na minha cabeça ninguém estava vendo e ninguém sabia. Quando cheguei aqui fora, vi que as pessoas estavam me abraçando e abraçando a causa", disse ela.

Raissa Barbosa, por sua vez, aproveitou para ressaltar a importância de debates sobre o assunto. "As doenças psicológicas estão aí e a gente precisa falar sobre isso. Inclusive foi até tema da redação no ano seguinte. É isso! Vou estar sempre falando e sempre ajudando, quem eu puder ajudar", explicou a ex-peoa, que ainda comemorou as conquistas após o reality, e avaliou uma eventual nova experiência no formato.

"Consegui superar várias adversidades da vida e estou aqui curtindo, aproveitando. Não penso em entrar em outro reality, é a pergunta que mais me fazem. Quem sabe, né? Não digo nunca! Mas não é a minha vontade. Vai que acontece…", disse Raissa.

