Bin Laden tenta abrir os olhos de Vanessa Lopes sobre Nizam

Parece que a eliminação de Lucas Pizane na noite desta terça-feira (16), foi uma resposta para boa parte dos participantes do 'BBB 24'. Isso porque, Bin Laden e Vinicius já haviam conversado sobre a possível saída do brother ser uma resposta a respeito das atitudes e falas do Nizam.

Contudo, a primeira pessoa que entrou em estado de choque foi a influenciadora Vanessa Lopes que havia dado um voto de confiança em Nizam, após toda a polêmica dela com o espelho. A jovem foi para o quarto e começou a chorar. Logo depois, Bin Laden foi conversar com a amiga sobre ela ter colocado o brother no pódio e não ter acreditado nele.

"Sabe por que eu vou pilhar? Porque veio aqui no quarto colocou ele no seu pódio. Um cara que mirou você", desabafou o funkeiro. Vanessa Lopes tenta se justificar e afirma que foi "burra": "Eu coloquei ele no meu pódio antes de saber as coisas que eu estou vendo agora. Eu disse pra você respirar que a gente teria a resposta no paredão. Não pira a verdade aparece com o tempo, eu sou burra, mas não tanto".

Luigi que também participa da conversa defende Vanessa Lopes e afirma para Bin Laden que a influenciadora estava aguardando o paredão para ter uma resposta. "O que ela falou pra mim ontem? 'Luigi deixa que amanhã a gente vai ter resposta de tudo' [...] foi um tapa que ela tomou na cara", afirmou.

Vanessa Lopes continua e afirma que o público vai entender que ele foi manipulador: "Eu ter colocado ele no meu pódio no meu pódio, mostra o quanto eu fui burra e mostra o quanto ele foi cínico. Bin, eu ter colocado ele no meu pódio, porque todo mundo lá fora vai ver como ele foi cínico", afirmou a dançarina enquanto Bin Laden permaneceu parado só observando.