Circuito Carnavalesco Brasília em Folia está confirmado para fevereiro

O Circuito Carnavalesco Brasília em Folia, que ocrre de 10 a 13 de fevereiro, teve o lançamento e a abertura nesta última terça-feira (16/1), no Museu Nacional da República. O evento de carnaval, organizado e realizado pela Associação Artística Mapati e patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, tem parceria com o Instituto No Setor e o Distrito Drag, e conta com o apoio do coletivo Folia com Respeito e do Instituto Macondo.

Durante o lançamento da programação e dinâmica do evento, estiveram presentes a coordenadora e produtora cultural Dayse Hansa; o coordenador geral do Instituto No Setor, Rafael Reis; o diretor executivo do Instituto No Setor, Caio Dutra; a coordenadora do Distrito Drag, Ruth Venceremos e o subsecretário de Cultura e Economia Criativa do GDF, João Cândido.

Dayse Hansa informa que serão 3Km de caminhada. "Nós começaremos em frente à Biblioteca Nacional, passaremos pelo palco montado do Setor Carnavalesco Sul, seguimos para o eixo monumental e por fim seguimos ao eixo da cultura", conta a produtora. O circuito, segundo Dayse, será especial pois unirá o Setor Carnavalesco Sul, o Bloco das Montadas e a Plataforma da Diversidade, os três principais territórios carnavalescos de Brasília.

O carnaval de 2024 terá robusta programação diurna, com diversidade, sustentabilidade e celebração da cultura local. "Nós queremos fazer um carnaval que é diurno para essas pessoas lotarem essa cidade também de dia", explica Ruth Venceremos, coordenadora do Distrito Drag, ao explicar a mudança. "Assim, nosso circuito começará às 10h e a última atividade carnavalesca irá até as 20h. No caso do Bloco das Montadas, eu já antecipo, vamos começar às 10h e terminar às 19h", avisa.

O diretor executivo do Instituto No Setor, Caio Dutra, confirma o empenho em preparar um carnaval com respeito, inovação e alegria. "Eu acho que o Circuito tem tudo para ser o primeiro para a gente deixar um grande legado carnavalesco para a nossa cidade", ressalta, ao falar sobre a importância de fazer um evento aberto e livre para todos que gostam do período.

Dayse Hansa também chama a atenção para as questões sociais e ambientais e como todos podem contribuir para as ações coletivas. "No dia 10 (de fevereiro) nós vamos fazer uma lavagem da avenida toda, convidar todas as comunidades para agregar e para que a gente peça licença a todes que são donos da rua, e que não somos nós, para que possamos fazer uma festa com muito respeito, segurança e para que todo mundo tenha boas memórias desse carnaval".

Subsecretário de Cultura e Economia Criativa do GDF, João Cândido deixa uma mensagem a respeito do apoio ao Circuito Carnavalesco Brasília em Folia: "Que nós tenhamos um ótimo carnaval e tenham certeza de que não vamos medir esforços para atender a todos os desafios que estão por vir".



