Duca Rachid desenvolve novela inédita para a Globo após 'Amor Perfeito'

A Globo, que atualmente está em cartaz no horário das seis com o fracassado remake de Elas por Elas, já tem acertado os devidos detalhes sobre as futuras novelas que serão veiculadas na faixa em breve.

Duca Rachid, que escreveu Amor Perfeito, exibida entre março e setembro de 2023, está em fase de estudos para o desenvolvimento de um novo folhetim, em parceria com Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr, segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O trio, que escreveu o folhetim que antecedeu Elas por Elas, recebeu o sinal positivo do alto escalão da Globo para acelerar a criação da sinopse do enredo, que assim como Amor Perfeito, também será de época, longe da contemporaneidade.

Em tempo, após Elas por Elas, No Rancho Fundo [título provisório], de Mário Teixeira, e tido como uma continuação de Mar do Sertão, possui previsão de estreia para abril. Alessandra Poggi, por sua vez, teve sua próxima novela adiantada, com lançamento para o segundo semestre deste ano.

