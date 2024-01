'Hogwarts Legacy' foi o jogo mais vendido nos USA em 2023

Hogwarts Legacy protagonizou 2023 como jogo mais vendido do ano nos EUA, superando Call of Duty Modern Warfare 3. Essa foi a primeira vez desde 2008 que nenhum jogo da Rockstar ou da Activision foi o mais vendido do país. As informações são da Circana, empresa especializada em dados sobre o mercado de jogos.



Segundo o portal IGN, que conversou com o diretor executivo da Circana, Mat Piscatella, o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido em dólares no PlayStation, ficou em segundo lugar no Xbox e em quinto no Nintendo Switch.



Qualidade e polêmica permeiam o jogo

O mundo bruxo da Warner finalmente ganhou um jogo à altura em 2023, que permite aos fãs da saga Harry Potter explorar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O jogo proporciona a customização completa do personagem principal e ainda deixa os fãs viverem experiências vistas na tela de cinema, como voar numa vassoura, fazer poções mágicas e aprender feitiços.

Desde seu primeiro trailer, Hogwarts Legacy criou expectativa nos fãs, já que o melhor material em questão de jogo da franquia Harry Potter era o produzido pela Lego.

Hogwarts Legacy ainda sofreu um boicote durante seu lançamento, com muitas pessoas se manifestando no X (antigo Twitter) sobre não comprar o jogo devido às declarações transfóbicas da autora de Harry Potter, J.K Rowling.

Apesar do jogo contar com uma personagem trans em seu elenco de personagens pela primeira vez. Mesmo envolto de polêmica, Hogwarts Legacy superou a marca de 22 milhões de cópias vendidas em janeiro deste ano.

Confira a lista completa feita pela Circana com os 10 jogos mais vendidos dos EUA em 2023:

Hogwarts Legacy



Call of Duty Modern Warfare 3



Madden NFL 24



Marvel’s Spider-Man 2



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Diablo 4



Call of Duty Modern Warfare 2



Mortal Kombat 1



Star Wars Jedi Survivor



EA Sports FC 24

