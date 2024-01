Luísa Sonza desembarca na cidade hoje para apresentar o show da turnê Escândalo Íntimo. O espetáculo celebra o terceiro álbum da cantora, lançado em agosto do ano passado. As faixas, com tom intimista e pessoal, marcam uma nova etapa na vida da artista. Em entrevista ao Correio, Luísa afirmou estar ansiosa com o espetáculo e revelou a importância de Brasília na sua carreira.

"Brasília, em especial, é um lugar muito importante para mim, porque muitas pessoas da equipe são de Brasília. Meu coreógrafo e diretor artístico, Flávio Verne, é de Brasília. Meu stylist, vários bailarinos. Tenho uma admiração. Amo a cidade e o cachorro-quente da Igrejinha. Amo muitas coisas de Brasília. Amo meus ídolos, que muitos são de Brasília", disse a artista.

Entre as músicas de Escândalo Íntimo, Luísa não esconde o carinho que sente por Penhasco 2, gravada com a cantora Demi Lovato, e Lança menina, faixa que homenageia Rita Lee. "Tem o refrão de Lança perfume, é muito especial", conta. Chico também é uma das preferidas. "É onde eu me aventurei na Bossa Nova. Acho que ganhei um respeito, um reconhecimento que eu ainda não tinha. Cantei com o Roberto Carlos muito por conta da música Chico, porque ele gostou muito e falou super bem. Chico Buarque também falou e me elogiou."

Durante a entrevista, a cantora também ressaltou as principais diferenças entre Escândalo Íntimo e Doce 22, penúltimo álbum lançado.

“Em Escândalo Íntimo eu tinha mais segurança para me expressar mais profundamente. Doce 22 acho que tem uma camada e um lugar de eu ter respondido o que as pessoas estavam falando de mim. Foi um álbum de fora para dentro, enquanto Escândalo Íntimo é mais de dentro pra fora.”

Documentário

Em dezembro do ano passado, foi lançado o documentário Se eu fosse Luísa Sonza, na Netflix. A produção revelou aos fãs detalhes da vida da cantora de uma maneira mais "humanizada". "As pessoas nunca ouviram a minha versão de muitas coisas. Foi importante para as pessoas verem meu backstage, minha história, principalmente de quando era criança. Eu estava com muito medo, porque a gente é muito desumanizado, então pensamos 'de novo a galera vai falar isso ou aquilo. Mas cada um tem a sua realidade e suas dificuldades, seus temores, suas questões para enfrentar. Acabou sendo muito importante esse documentário para as pessoas verem o mais óbvio que é: eu sou um ser humano, assim como qualquer pessoa."

Brasília Tour - Escândalo Íntimo

Show da cantora Luísa Sonza, hoje (20/1), às 20h, no Ginásio Nilson Nelson (SRPN - Brasília, DF, 70297-400).

Ingressos: R$ 200 taxa (área premium, meia social), R$ 400 taxa (área premium, inteira), R$ 130 taxa (cadeira inferior, meia social), R$ 260 taxa (cadeira inferior, inteira), R$ 110 (combo 4 ingressos, cadeira inferior), R$ 120 (combo 2 ingressos, cadeira inferior), R$ 70 (arquibancada, meia social), R$ 140 (arquibancada, inteira), R$ 55 (arquibancada, combo 2 ingressos), R$ 45 (arquibancada, combo 4 ingressos).

