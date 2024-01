BBB 24: Rodriguinho menospreza Davi: ‘Não acredito nessa força dele’

Rodriguinho tem insistido para ser o vilão do BBB 24. Após a formação do paredão na última sexta-feira (19/1), na academia, ele teve uma conversa com Juninho sobre seu principal rival: o Davi!

Durante a conversa, Juninho questiona se Rodriguinho fosse líder ele puxava Matteus, mas o pagodeiro esclarece: "Ainda não sei se é a hora dele não." O motoboy cutuca o pagodeiro para saber se Davi é o alvo dele.

Sem papas na língua, Rodriguinho acredita que o baiano não tem essa força toda, mesmo voltado de dois paredões seguidos.

‘Não acredito nessa força dele’

"Não, nem no Davi, ainda não estou nessa hora do sniper não. É capaz de colocar o Davi, ir outra pessoa e ele tirar essa outra pessoa. Eu não acredito nessa força dele ainda não, eu acho que ele saiu ali em dois Paredões bem tranquilos, mas se ele tira outra pessoa, ele vai se sentir fortão", explicou o pagodeiro.

Recentemente, Rodriguinho fez cara "de poucos amigos" durante a apresentação de Léo Santana no BBB 24. O pagodeiro passou a apresentação toda sentado.

