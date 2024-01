BBB: além de Vanessa Lopes, relembre quem já apertou o botão de desistência

Após dias ameaçando desistir, a tiktoker Vanessa Lopes apertou o botão de desistência e saiu da casa do BBB 24 na tarde desta sexta-feira (19/1). A sister, de 22 anos, estava na sala com outros participantes quando tomou a decisão e caminhou para o botão. Ela revelou ainda que, em outras vezes que pensou em desistir, o botão estava vermelho e, por isso, não pode apertá-lo.

Desde a edição 21 do Big Brother Brasil, sempre que alguém quer desistir do jogo é necessário apertar o botão localizado na sala de estar do programa. A medida foi tomada após a participação conturbada de Lucas Penteado em 2021, na edição que consagrou Juliette como campeã, em que o brother ameaçou desistir algumas vezes antes de realmente sair de vez.

Assim, nas edições seguintes, sempre foi por meio do botão de desistência que os participantes saíram e, em todas elas, o botão foi usado. Relembre quem apertou o botão no BBB.

Tiago Abravanel (2022)



Tiago decidiu apertar o botão na época em que estava mais sozinho no jogo e estava ameaçado de ir para o paredão do BBB 22. Ele também já tinha comunicado aos demais que estava com saudade da família.

Na época, a participação dele no BBB não agradou o público por ele ser um dos que mais incentivava o discurso "anti-jogo" dentro da casa.

Bruno "Gaga" Nogueira (2023)

No BBB 23 também registrou uma desistência. Bruno Gaga, como era chamado pelos colegas de confinamento, alegou que estava tendo uma grande crise de ansiedade. "Cheguei ao ápice da ansiedade, algo que nunca senti lá fora", justificou.

Vanessa Lopes (2024)

A tiktoker Vanessa Lopes apertou o botão do BBB nesta sexta-feira (19/1) e desistiu de concorrer ao prêmio da 24ª edição do Big Brother Brasil. Nos últimos dias, ela já tinha comentado várias vezes que estava pensando em apertar o botão.



