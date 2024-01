BBB 24: Vanessa Lopes deixou a casa achando que participantes eram atores; veja

A participante do grupo camarote Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24, na tarde desta sexta-feira (19/1). Antes de tomar a decisão, no entanto, uma série de comportamentos da tiktoker havia deixado telespectadores preocupados quanto à saúde mental dela. Na despedida, a ex-BBB continuou com a teoria que já tinha mencionado durante conversas: a de que a maioria das pessoas da casa são atores colocados para “despertar o pior” dela. Veja falas:

Ao se despedir de Lucas Henrique, a influencer tocou novamente na teoria. “Todos os projetos de vida de vocês vão dar certo, independente de se eles são reais ou não, se vocês são atores ou não”, disse.

GENTE? A vanessa se despedindo continua falando que eles são atores, que o programa foi baseado nela, A CARA DA YASMIN MEU DEUUUUUS #BBB24 pic.twitter.com/XapfO0dE3H — perfil privado (@juridicobiebers) January 19, 2024

Ela já havia tocado no assunto em conversa com Beatriz e Alane. “Vocês são atores, todos podem falar, entreguem o jogo”, afirmou durante a conversa. As participantes negaram e pediram Vanessa para respirar, mas a tiktoker continuou e disse que iam tentar fazê-la “pagar de doida”.

Vanessa Lopes: “não precisa ficar fingindo, vocês são atores, será? Pra mostrar o pior de uma pessoa, é isso linchamento coletivo”



VANESSA ENLOUQUECEU DE VEZ #BBB24 pic.twitter.com/Rk2K2YLHSe — JV (@jvve31) January 18, 2024

Na mesma ocasião, Vanessa contou a teoria para Raquele. “Eu entendi já a situação aqui”, constatou a influenciadora.

cara liguei a tv e tava a Vanessa lopes entrando em surto, falando que todos são atores pra eles admitirem logo pra ela q ela já descobriu, que fizeram a cultura do cancelamento, pra não encostarem nela (?) ta todo mundo na sala assim ???? achando que ela ficou maluca real,… pic.twitter.com/QpONunmXil — evy (@thanksgirl_) January 18, 2024

As teorias conspiracionistas dividiram opiniões entre os espectadores. Para alguns, Vanessa estaria fingindo. Para outros, a sister pode estar em um surto psicótico.

Em entrevista ao Correio, psicóloga Shirley Stamou explica que não é possível diagnosticar se a influencer teve um surto psicótico sem uma avaliação individual. No entanto, a especialista lista alguns sinais semelhantes aos que a participante apresentou durante a última semana: “"Delírios, que são crenças fixas que não mudam, mesmo quando há evidências contrárias a elas, como o de grandeza, de perseguição... Comportamentos inadequados, pensamentos muito desorganizados, caracterizado pelas falas confusas e/ou alucinações auditivas, visuais, táteis, olfativas ou gustativas. O surto pode ser muito assustador e o tratamento requer o auxílio de psicóloga(o) para orientação da família e do paciente, e também do médico psiquiatra".

Ao se despedir, ela afirmou: “Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que sei da minha loucura”. Com a desistência de Vanessa, restam 22 pessoas na casa. A participante é a primeira do camarote a sair do BBB24.