BBB 24: veja a reação dos brothers à desistência de Vanessa Lopes

A desistência da influencer Vanessa Lopes do Big Brother Brasil 24, na tarde desta sexta-feira (19/1), deixou os participantes da casa confusos e preocupados com as últimas falas dela antes de deixar o jogo.

No momento da desistência, Deniziane, Lucas Henrique e Isabelle foram imediatamente abraçar a influenciadora. Por sua vez, Leidy Ellen chamou a atenção da internet por sua reação: levantar do sofá e bocejar.

eu igual a leidy vendo que a vanessa lopes apertou o botãopic.twitter.com/tNwZ3mk2zi — lusca ???? (@vynluc) January 19, 2024



Após apertar o botão, Vanessa desabafou e chorou para todos da casa. "Eu deixei de viver, eu deixei de viver. Há um ano eu não faço o que eu quero, é uma dor enorme não conseguir viver", disse. Nizam, Lucas Henrique, Raquele, Maycon e Mc Bin Laden também se emocionaram com a fala da influenciadora. A ex-sister saiu aplaudida da casa.

Momentos antes de apertar o botão, Vanessa foi impedida por Bin Laden e Deniziane, que a convenceram a conversar com a psicóloga do programa antes de tomar a decisão.

Deniziane chorou depois de a influencer sair da casa. "O que esse povo fez com a cabeça dessa menina? Isso é muita crueldade", falou, em lágrimas.

Mc Bin Laden, que teve uma discussão com a tiktoker na quinta-feira (18/1), ficou aos prantos com a saída de Vanessa. O brother foi consolado por Nizam:"Respira, está tudo bem".

No quarto fada, os participantes especularam que a situação envolveu a saúde mental da jovem. "Ela falava de dummie, de uma porta, meio confuso", conversaram os brothers, que desejaram que Vanessa receba cuidados fora da casa.

Isabelle foi uma das pessoas que deu a sua opinião no quarto. "Ela é uma menina muito nova com muitas responsabilidades. As pessoas têm uma imagem dela de que ela é responsável, mas está tudo bem ela fazer uma cagada, tá tudo bem todo mundo fazer uma cagada, principalmente na idade dela", defendeu a sister.

Enquanto a conversa rolava no quarto, a "voz"— como é conhecida a interação dos diretores do programa com os integrantes do elenco — disse aos participantes que "o jogo segue".