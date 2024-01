BBB 24: Yasmin questiona comentários de colegas sobre compulsão alimentar

Os comentários dos brothers sobre o corpo e a alimentação de Yasmin já vêm sendo discutidos nas redes sociais há alguns dias - (crédito: Reprodução/Globoplay) Agência Estado Agência Estado E-mail

Neste sábado (20/1) durante a tarde na casa do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet voltou a falar com os brothers sobre os comentários que fizeram a respeito de sua compulsão alimentar, que ocorre quando a pessoa sente necessidade de comer para compensar a ansiedade.

Ela comia um pedaço de bolo na cozinha e percebeu que Rodriguinho, Luigi e Nizam estavam olhando para ela. Então, afirmou: "Cara, agora toda vez que eu toco na comida vocês três me olham. É horrível isso".

Nizam, contudo, não foi compreensivo e rebateu: "horrível é o quanto você come". Em seguida, disse que estava apenas brincando com a sister. "A gente te ama Yasmin, não fica assim", concluiu ele. "E eu vou continuar comendo mesmo e você está na Xepa, vou comer a sua comida agora, só de sacanagem", respondeu a modelo.

Os comentários dos brothers, em especial de Nizam e Rodriguinho, sobre o corpo e a alimentação de Yasmin já vêm sendo discutidos nas redes sociais há alguns dias. No domingo passado, dia 14, o cantor fez uma piada sobre a compulsão alimentar da modelo no quarto do líder.

Yasmin havia desabafado, dizendo que estava com compulsão alimentar há dias, "se sentindo cheia e vazia ao mesmo tempo". Em seguida, o cantor fez piada com a situação.

"Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa", disse em tom de brincadeira. "Eu sei", respondeu Yasmin, que apenas sorriu para Rodriguinho.