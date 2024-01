BBB 24: Rodriguinho pode ter premiação bloqueada para quitar dívida

O cantor Rodriguinho, participante do Big brother brasil 24, corre o risco de ficar se qualquer premiação do programa por causa de uma dívida. As informações foram reveladas pela coluna de Anselmo Góes, do O Globo.

Na terça-feira (16/1), a seguradora Pottencial apresentou à Justiça de São Paulo uma liminar para que os potenciais prêmios que o cantor possa receber, fiquem indisponível.

A dívida seria de R$ 83.807,93, que ainda poderia aumentar com a aplicação de juros e correção monetária, e seria referente a locação de um imóvel na cidade de São Paulo.

Estariam pendentes valores referentes ao aluguel, condomínio, seguro fiança, IPTU, gás e danos ao apartamento, que incluiriam pichação.

No pedido da liminar, a seguradora alegou que, apesar da existência da dívida, Rodriguinho segue uma rotina de "gastos exorbitantes com viagens, carros de luxo e casas".