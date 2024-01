'Palworld', o "Pokémon com armas", já vendeu 5 milhões de cópias

Palworld chegou na sexta-feira (19/1), em acesso antecipado, e está batendo vários recordes! O jogo virou uma febre na internet e já vendeu 5 milhões de cópias em apenas três dias. O “Pokémon com armas” ganhou o mundo com suas formas 'inusitadas', para dizer o mínimo, de se capturar os monstrinhos.

O jogo também é o segundo game pago com mais jogadores simultâneos da história da Steam. O novato perde apenas para PUBG, que chegou a bater 3.2 milhões de jogadores ao mesmo tempo, enquanto Palworld chega com 1.1 milhão no primeiro fim de semana no ar.

Sobre o jogo

Palworld é um jogo de sobrevivência influenciado fortemente em títulos como Ark e Minecraft, com um único diferencial expressivo. Nele existem criaturas fofinhas vagando pelo mundo, os Pals, inspirados no mundo Pokémon. Para capturá-los, o jogador deve coletar outros Pals ou lutar no braço contra as criaturinhas.

Palworld está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S através do Gamepass. Lembrando que o jogo está em acesso antecipado e ainda não possui uma data de lançamento da versão final.