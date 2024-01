A exposição "Galerias Urbanas: Brasília Azul" expõe a beleza da capital

Com um olhar delicado e uma proposta singular, a exposição Galerias Urbanas — Brasília Azul traz à cidade uma nova perspectiva da arte. Pelo olhar do fotógrafo Celso Junior, a mostra fotográfica tem como pontos vitais a democratização do acesso à arte e a produção de uma mostra sustentável e dinâmica. A exposição pode ser visitada no Parque da Cidade, em Águas Claras, em Taguatinga e em Sobradinho.

A experiência única, que fica em exibição por 30 dias corridos, junta arte e natureza, utilizando-se do espaço público e da luz solar para funcionar. Todas as 15 fotografias são expostas em estruturas que captam energia solar e têm um sistema de iluminação noturna, possibilitando a visualização em qualquer horário. "Nós já usamos muito o planeta sem critério e sem pedir licença. Cada um de nós precisa inserir uma rotina sustentável em sua vida, e mantê-la", destaca Celso Junior.

O fotógrafo explica que, desde pequeno, se encantou pela arte de fotografar e transformou o interesse em destino. "Eu nasci no dia de Santa Luzia, a protetora dos olhos. A fotografia veio de uma maneira muito natural na minha vida e quando me lancei na arte fotográfica, Brasília se tornou a minha musa, minha fonte de inspiração. O desafio de retratá-la é tal qual ela se coloca para nós: magnânima".

Celso explica que apesar de ser paulista, seu amor e admiração por Brasília, e, principalmente, pelo céu da capital, são enormes. A cidade não foi construída para ser vista, apreciada e desvendada por uma só narrativa, e há muito mais do que vemos nela. "Ela é multiadmirável e muito particular para cada um de nós!", ressalta. "O azul me abraçou quando cheguei a Brasília, vindo de São Paulo, uma megalópole cinza de horizonte cercado de prédios. Foi um choque!".

O artista sempre buscou o azul, muitas vezes sem perceber e, com isso, a ideia da exposição veio à tona. "Quando me dei por mim, tinha um largo acervo urbano e lírico sobre uma capital azul", comenta. Além disso, ele fala sobre a grande importância da democratização da arte atualmente. "Todo artista tem por meta primária a acessibilidade de sua arte, e nada disso existe ou pode ser alcançado se não há o outro para criar essa conexão", enfatiza Celso Junior.

A exposição Galerias Urbanas - Brasília Azul não é apenas uma exposição de fotografias, mas, sim, sobre toda a relação do ser humano com a natureza e tudo que ela nos oferece, diariamente. A mostra se mantém aberta 24h, todos os dias, para que qualquer um possa conhecer e se conectar.

*Estagiária sob a supervisão

de Severino Francisco



Exposição Galerias Urbanas — Brasília Azul

A partir do dia 20 de janeiro, no Parque da Cidade (Plano Piloto, próximo ao estacionamento 10), em Águas Claras, Taguatinga e Sobradinho, aberta 24h.