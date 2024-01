O craque do Arsenal Gabriel Jesus teve a conta no jogo Counter-Strike banida e foi até o X (antigo Twitter) para pedir auxílio da Valve, desenvolvedora do jogo.

Hi @counterstrike my account received a VAC ban unfairly, can you help me? Follow the account link and print of the ban https://t.co/pd2BgmA2BX pic.twitter.com/yQPI8uM5Jj