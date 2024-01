Pocah vai parar no ambulatório após after com Anitta e paga "mico"

Pocah marcou presença em um dos ensaios pré-Carnaval da Anitta, mas a noite de diversão acabou levando a cantora ao ambulatório após exagerar na bebida no evento no Rio de Janeiro.

A artista compartilhou registros animados da agitada noite em suas redes sociais, agradecendo às enfermeiras que a atenderam e aferiram sua pressão. O evento contou com a presença de outras celebridades, como MC Daniel, Lexa, Pedro Sampaio e Bruna Marquezine.

Nos Stories do Instagram, Pocah mostrou o "resultado" da noite de curtição, revelando os momentos no ambulatório e interagindo com as enfermeiras. Em uma conversa descontraída, a cantora questionou Bruna Marquezine sobre sua ausência na festa, recebendo como resposta um áudio da atriz rindo e mencionando que falou com Pocah no "after".

O vídeo gerou repercussão e diversão entre os internautas, que se identificaram com a situação descontraída e desconexa. O episódio demonstra a espontaneidade e a descontração típicas do Carnaval, onde as celebridades também se envolvem em momentos inusitados e compartilham essas experiências com o público.

