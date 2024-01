Treta entre João Guilherme e Enzo Celulari respinga em Jade Picon

Veio à tona o motivo que fez a atriz Bruna Marquezine, a modelo Sasha Meneghel, João Lucas e João Guilherme darem unfollow em Enzo Celulari nas redes sociais, após o réveillon. Uma suposta briga entre os artistas teria acontecido em Fernando de Noronha. No entanto, o real motivo não havia sido descoberto.

Mas, de acordo com o Jornal Extra, há tempos existe uma rivalidade entre João Guilherme e Enzo Celulari, antes mesmo de Bruna Marquezine entrar na vida deles: “O problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali, até de mercado”, afirmou uma fonte do jornal.

Ainda segundo essa pessoa, quem criou essa rivalidade foi o próprio filho do cantor Leonardo. A fonte afirmou que o ator passou a copiar o estilo de Enzo: “No começo, era um espelhamento, uma inspiração, mas depois ele passou a tentar parecer em tudo […] Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit”, afirmou uma produtora de moda não identificada.

E as mulheres?

De acordo com a apuração feita pelo Jornal Extra, antes de se envolver com Bruna Marquezine, João Guilherme teve um breve affair com Yasmin Brunet. Acontece que, após o irmão de Zé Felipe sair com a loira, a modelo se envolveu com Enzo. João, por sua vez, acabou não gostando nada de “perder” para o rival. Quem também teve um affair com o filho da Claudia Raia foi a Jade Picon, que vem a ser a ex-namorada de João Guilherme.

Motivo da briga

João Guilherme passou a sair com Bruna Marquezine, que é ex-namorada de Enzo. O novo casal acabou se encontrando com Enzo em Fernando de Noronha, no Réveillon. Na ilha, Enzo teria tentado se aproximar do grupinho onde os dois estavam. Mas, João Guilherme não gostou e teria começado a inflamar a cabeça de todos contra o modelo. “Com ciúmes, ele acabou fazendo a cabeça da Sasha [e do marido da Sasha] e a coisa inflamou. Foi efeito dominó. Marquezine acabou saindo antes da ilha”, afirmou a fonte do Jornal Extra.

Contudo, Enzo não quis entrar na briga e seguiu a vida normalmente. Porém, todos deixaram de seguir o modelo, menos Jade Picon. O fato de Jade continuar seguindo Enzo normalmente teria sido o motivo para que João desse unfollow nela no Instagram.. Apesar de toda fofoca e rivalidade, Enzo não parou de seguir nenhum dos artistas que deixaram de segui-lo nas redes sociais.