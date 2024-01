Internautas relembram novela com Tarcísio Meira esnobada pela Globo

Na última segunda-feira (22), a novela Um Anjo Caiu do Céu (2001), de Antônio Calmon, completou 23 anos. A obra tem Tarcísio Meira e Renata Sorrah como protagonistas.

Débora Falabella estreava em novela na Globo após passagem pelo SBT. Angélica, acreditem, também marcou presença na trama, assim como Christiane Torloni, Caio Blat, Suzana Werner e tantos outros.

Os internautas vibram com o aniversário da trama. "Novelão! E tem Débora Falabella como a Cuca", "Uma delícia de novelinha", "Isso era novela!", dispararam.

Apesar do sucesso da trama, a novela nunca foi reprisada no Vale a pena Ver de Novo, na Globo, nem no canal fechado Viva. Felizmente, entrou no catálogo do Globoplay.

No livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, Antônio Calmon apontou um defeito crucial, que, talvez, possa ser a explicação da trama nunca ter sido reexibida.

"Meu único erro foi ter inventado uma trama de nazistas e judeus. Não sei de onde saiu. Eu não queria trama policial, porque já havia utilizado mil vezes, e acabei inventando essa. Acho que ela prejudicou a novela", desabafou.

Um Anjo Caiu do Céu estreava há 23 anos:



• Angélica interpretou o anjinho Angelina.

• 1ª novela de Débora Falabella na Globo.

• Média de 34 pontos.

• Renata Sorrah nunca tinha vivido 2 personagens em uma mesma novela.

• Nunca foi reprisada, mas disponível no Globoplay. pic.twitter.com/3Xtgs9gf4y — eplay (@forumeplay) January 22, 2024