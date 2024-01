BBB 24: dinâmicas da semana podem prejudicar 'mira' de Bin Laden; entenda

MC Bin Laden venceu a prova na noite de quinta-feira (25/1) e é o novo líder no BBB 24. Após a prova, ele precisou colocar quatro pessoas na 'Mira do líder', que estão pré-indicados para o paredão. Contudo, as dinâmicas da semana podem atrapalhá-lo na hora de indicar alguém a berlinda.

Na formação do paredão no domingo (28), Bin terá que indicar uma das quatro pessoas da mira, mas estas quatro pessoas, tem três chances para garantir uma imunidade, impedindo que ele possa os indicar. Caso isso aconteça, o líder poderá acabar com apenas uma possibilidade de indicação. Além disso, Bin Laden colocou na 'mira' dois aliados (Wanessa Camargo e Rodriguinho), ao que tudo indica, sem a intenção de coloca-los no paredão, mas dependendo da dinâmica pode ser obrigado a isso. Além dos dois aliados, o líder colocou na 'mira' Isabelle e Davi.

A primeira e segunda dessas oportunidades de imunidade são na Prova do Anjo, que na 24ª edição vale uma autoimunidade, além do direito de imunizar alguém.

Assim, caso um dos quatro vença a prova, que será realizada nesta sexta (26), estará imune e não poderá ir ao paredão. Bem como caso algum aliado vença a prova, e decida imunizá-lo, eles não poderão ser escolhidos pelo líder para ir ao paredão.

Essa informação não passou batida por Davi e Isabelle que conversaram sobre o tema após a prova do líder. Como são aliados, caso um dos dois vença a prova, ambos ficariam imunes a formação do paredão, uma vez que imunizariam um ao outro em caso de vitória.

Davi e Isa sacam o que acontece caso um deles ganhe a Prova do Anjo amanhã! pic.twitter.com/tEaPeQV7f6 — Davi Brito ???? (@davibritof) January 26, 2024

A terceira oportunidade de imunidade é o Big Fone, que tocará na noite desta sexta (26). Quem atendê-lo, estará imediatamente imune e terá que indicar três pessoas para o paredão.

Caso Isabelle, Davi, Wanessa Camargo ou Rodriguinho o atendam, a pessoa também não poderá ser indicada ao paredão. No entanto, ainda não foram divulgadas as regras exatas do big fone.

Sendo assim, a dinâmica da 'Mira do líder' pode acabar com apenas uma pessoa para ser indicada. Se apenas os escolhidos por Bin vencerem a prova do anjo e atender o Big Fone.