A Maddy Make Games lançou, nesta segunda-feira (29/1), uma “sequência” do seu tão aclamado jogo de plataforma, o Celeste. Agora, o game coloca a personagem principal, Madeline, num mundo 3D no estilo do Nintendo 64.

A nova versão do jogo, nomeada como Celeste 64: Fragments of the Mountain, foi lançada para comemorar os 6 anos do lançamento do original, que veio ao mundo em 2018 e conquistou o coração de vários jogadores, além de ser aclamadíssimo pela crítica especializada.

Celeste 64: Fragments of the Mountain é também um jogo de plataforma agora totalmente em 3D, inspirado nos gráficos do antigo formato do Nintendo 64. Ele foi disponibilizado de forma gratuita pela Maddy Make Games, por enquanto apenas para PC — tanto Windows quanto Mac. Acesse aqui.

Celeste foi lançado em 2018 por dois canadenses, Maddy Thorson e Noel Berry, e toda sua arte foi produzida pelo estúdio brasileiro, MiniBoss.

O jogo recebeu 11 nomeações e ganhou três prêmios, entre eles de melhor jogo Indie, no The Game Awards. Celeste está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.