Bloco em homenagem a Marielle Franco vai abrir o carnaval de SP

O carnaval de rua de São Paulo começará, na sexta-feira (9/2), com a saída do Bloco Afro Ilu Obá De Min, que comandará o enredo Irúgbìn – Família Franco, Marielle, em homenagem à Marielle Franco — vereadora assassinada em 2018. Além de sexta, o bloco sairá no domingo (11/2). O desfile começa na Praça da República e termina no Largo do Paysandu, na região central da capital paulista.

De acordo com informações com o portal Alma Preta, o enredo do Bloco Afro Ilú Obá De Min ressalta famílias pretas e exalta a continuidade da vida e de gerações, também por isso a palavra irúgbìn rege a homenagem a Marielle. Em língua iorubá, a expressão significa semente, uma das ideias que Franco plantou ao lado de sua família: a mãe, Dona Marinete Francisco, o pai, Antônio da Silva Neto, a irmã, Anielle Franco, e a filha Luyara Franco.

As apresentações do Ilu Obá De Min contarão com sons de trambores, xequerês, agogôs, dançarinos e pernaltas. O bloco sairá às ruas entoando cânticos de justiça contra o genocídio da população negra, além de exigir respeito às religiões de matriz africana e aos corpos negros desumanizados pela sociedade.

O Bloco Afro Ilú Obá De Min abre o carnaval de rua de São Paulo há 19 anos. O coletivo reúne cerca de 400 integrantes entre bateria e corpo de dança.