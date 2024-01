O 6º paredão do BBB 24 será resolvido na noite desta terça-feira (30/1) e marca a última vez em que o público votará para ficar — a partir da próxima berlinda, quem sai é o mais votado.

Estão no paredão Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. Isabelle é a única do quarteto que estreou na berlinda.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 229 mil votos, apontou a eliminação de Juninho com uma ampla margem para os demais.

O motoboy computou apenas 9,68% dos votos, seguido por Luigi (25,16%), Alane (27,99%) e Isabelle (37,17%).

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz a média de várias enquetes feitas em diversos perfis e portais.



Na parcial divulgada às 8h30 desta terça, Juninho também estava sendo eliminado com 8,89% dos votos. Logo em seguida vem Luigi com 12,38%, Alane com 23,84% e Isabelle mais à frente que os demais, com 54,89%.

Vale lembrar que ambas as enquetes alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.