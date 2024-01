Gil do Vigor revela se ‘Psicóloga do BBB’ dá dicas a participantes

Não é de hoje que circula na web, boatos de que a ‘Psicóloga do BBB‘ dá dicas aos participantes sobre como se comportar dentro do jogo. o burburinho, inclusive, é algo que se intensificou no BBB 24. No entanto, de acordo com o ex-BBB Gil do Vigor, tudo não passa de teoria da conspiração.

"Gente, a psicóloga não dá dica. Vocês vêm com umas teorias da conspiração tão engraçadas. Não tem dica gente. Eu não ganhei nem um ‘peido fedorento’ pra cheirar. Não tem gente", afirmou o pernambucano.

Na sequência, Gil do Vigor, que participou do BBB 21, explicou como é a conversa com a psicóloga: "Ela só faz a pergunta: ‘o que você acha?’, aí você fala… e ela: ‘e aí, o que mais?’, ela não fala nada gente. Bom, deve ser a mesma da minha edição, provavelmente. Mas não tem dica não gente", reforçou ele.

A post shared by GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Muita gente já especulou, inclusive, que a tal psicóloga, na verdade, seria o próprio Boninho, diretor do programa, passando informações privilegiadas aos participantes. No entanto, vale ressaltar mais uma vez, que isso não é verdade.

Em 2021, o próprio Boninho entrou na brincadeira ao compartilhar alguns memes em seu Instagram:

VEJA MAIS: Amizade? No BBB 24, Wanessa e Davi limpam a casa juntos e conversam sobre família e projetos

O post Gil do Vigor abre o jogo e revela se ‘Psicóloga do BBB’ dá dicas aos participantes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.