"Renascer" bate recorde de audiência e se aproxima dos 30 pontos

‘Renascer’ ganhou o coração do público da faixa das 21 horas da TV Globo e conseguiu uma proeza logo no início da sua segunda semana de exibição. A trama assinada por Bruno Luperi, remake do original de Benedito Ruy Barbosa bateu recorde de audiência e atingiu números bastante expressivos na Grande São Paulo na última segunda-feira(29).

De acordo com dados consolidados divulgados pelo site TV Pop, a obra protagonizada por Humberto Carrão e Duda Santos marcou 27,9 pontos de média, com 29,2 de pico e 43,9% de share.

Os números empolgaram a direção da TV Globo, já que ‘Terra e Paixão’, antecessora na faixa, demorou cerca de 49 capítulos para atingir esse patamar expressivo.

No capítulo exibido na última segunda-feira(29), José Inocêncio forjou a própria morte para enganar Belarmino (Antonio Calloni). A sequência terminou com a misteriosa morte do coronel, em meio a uma plantação de cacau.

