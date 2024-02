A Sony deu um pontapé nesse ano ao anunciar diversos projetos para 2024 durante o evento próprio State of Play, na quarta-feira (31/1). A empresa divulgou prévias de jogos grandes e janelas de lançamento.

Confira abaixo um resumo de tudo o que foi anunciado no evento:

Helldivers 2

Abrindo o evento, Helldivers 2 recebeu um eletrizante trailer mostrando o jogo de ação cooperativo em seu mais pleno combate. O trailer destacou a evolução do jogo de seu modo isométrico para uma câmera em terceira pessoa, além de um tanque bípede no final da prévia. Helldivers 2 chega para PC e PlayStation 5 em 8 de fevereiro.



Stellar Blade



O Hack´n´Slash futurista da Shift Up ganhou um trailer depois de dois anos sem muitos detalhes. O teaser mostra a história do mundo onde jogo vai ser ambientado e a protagonista Eve enfrentando combates diversos. A pré-venda está aberta. Stellar Blade chega em 26 de abril exclusivamente para PlayStation 5.



Sonic X Shadow Generations



A remasterização de Sonic Generations foi anunciada no evento e ainda ganhou um bônus. Além de Sonic Generations, o jogo vai ter uma nova campanha com Shadow como protagonista. Sonic X Shadow Generations chega no fim de 2024 para PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Zenless Zone Zero

O novo jogo da Hoyoverse também ganhou uma nova prévia no State of Play. Além de mostrar um pouco do RPG no vídeo, foi confirmado que ZZZ também chegará ao PlayStation 5. O jogo ainda não tem uma data de lançamento.



Foamstars



O jogo multiplayer da Square Enix traz um mundo vibrante e barulhento, onde os atletas se enfrentam arremesando espuma uns nos outros. Foamstars vai sair de graça para os assinantes da PlayStation Plus, a partir de 6 de fevereiro para PlayStation 4|5.



Dave the Diver



Chega para o PlayStation um dos indies mais comentados de 2023, Dave the Diver traz, ao mesmo tempo, um jogo de exploração e de dirigir um restaurante de comida japonesa. Não só isso, mas o jogo também vai receber uma DLC onde será possível caçar o Godzilla. Dave the Diver chega em maio de 2024.



V Rising

O vampiro que decora castelos também chegará ao PlayStation 5. O jogo da Stunlock Studios anunciado em 2021 para PC é um game de sobrevivência com combates violentos e mundo aberto vasto. V Rising já está em acesso antecipado para o PC.

Silent Hill: The Short Message



O novo jogo da Konami mostra muito sobre redes sociais e bullying, tudo isso imbuído em terror com um monstro misterioso que segue a protagonista. Silent Hill: The Short Message lembra muito o formato de P.T., jogo desenvolvido pelo time de Kojima pouco antes dele deixar a Konami — e que se provou um trailer de um futuro Silent Hill protagonizado por Norman Reedus que nunca viu a luz do dia. O game já está disponível gratuitamente para PlayStation 5



Remake Silent Hill 2



A Bloober Team mostrou a primeira gameplay do remake de Silent Hill 2. As primeiras imagens mostram James Sunderland enfrentando as enfermeiras diabólicas em uma parte interna do jogo, que parece ter uma forte inspiração no combate dos remakes de Resident Evil 2, 3 e 4 da Capcom. O game tem a mesma câmera sobre o ombro e atmosfera sombria, habitual do gênero survivor horror. Silent Hill 2 ainda não possui uma data de lançamento, mas estará disponível para PC e PlayStation 5



Judas



Do criador de Bioshock, Ken Levine, Judas, da Ghost Story Games, traz tudo de melhor que a franquia submersa tinha, uma ambientação sinistra e bizarra com tema de época, uma crítica social — com direito a like 'voando' no trailer —, poderes e armas. Judas ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.



Metro Awakening VR

Um novo título do mundo subterrâneo de Metro chega para o PlayStation VR 2, produzido pela Vertigo Games. O jogador vai ter que sobreviver ao mundo distópico e caótico das linhas de trem. Metro Awakening chega em algum momento de 2024 para o PlayStation VR.



Legendary Tales

Um jogo em realidade virtual com uma aparência bem simples que lembra Skyrim da Bethesda. O game com certeza gerou um apelo para os fãs de capa e espada, mostrando muitas magias e um combate interativo com cenário e inimigos. O jogo chega em 8 de fevereiro para o PlayStation VR.

Dragon’s Dogma 2

O RPG da Capcom recebeu mais um trailer destacando seu combate, mostrando diversos seres fantásticos enfrentando o protagonista, que se utiliza de várias magias e até do cenário para combate. O jogo chega 22 de março para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Rise of the Ronin

O jogo de samurai da Team Ninja recebeu um vídeo especial mostrando uma volta pela cidade de Bakumatsu que, segundo a história do game, tem mistura de culturas tanto orientais quanto ocidentais. A dinâmica de batalha também recebeu um destaque na prévia mostrando suas influências claras de Sekiro: Shadows Die Twice, da From Software. A prévia mostrou que o jogador tem o aparo no momento certo e a troca de postura de Ghost of Tsushima, da Sucker Punch. Rise of the Ronin chega em 22 de março de 2024 exclusivamente para PlayStation 5.

Remake de Until Dawn

Depois do anúncio do filme pela Screen Gems em parceria com a PlayStation Productions, Until Dawn vai receber um remake completo pelo estúdio Ballistic Moon. O jogo de terror de escolhas foi lançado no início da vida do PlayStation 4 como um exclusivo de peso, feito originalmente pela Supermassive Games e focado em uma narrativa com jovens como num clássico filme de terror. Until Dawn remake chegará ao PC e PlayStation 5 ainda em 2024.

Death Stranding 2 - On The Beach

Com uma prévia de 9 minutos, Hideo Kojima fechou o evento mostrando uma gameplay de Death Stranding 2, trazendo quase todo o elenco do primeiro jogo, com Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker. A ambientação está espetacular com um detalhamento no ambiente que só Kojima poderia ter preocupação de desenhar.

A sequência traz Sam Porter Bridges para viajar acompanhado de BB numa missão para conectar o mundo através de suas entregas. A trama é um mistério absoluto, já que normalmente a narrativa de Hideo Kojima sempre possui muitas peças no tabuleiro e que só é possível ver seus encaixes quando o produto estiver lançado. O jogo tem previsão de lançamento para 2025 e será exclusivamente para o PlayStation 5.

Ainda foi comentado brevemente que Hideo Kojima voltará para fazer mais um título de espionagem e ação, após ter dirigido Metal Gear Solid V: Phantom Pain e deixado a Konami em 2015. Kojima se dedicou a outros projetos, entre eles o próprio Death Stranding, e agora o produtor volta para dirigir outro jogo no gênero, que não foi dada muitas informações. Lembrando que Kojima já anunciou no final de 2023 uma parceria com o cineasta Jordan Peele para fazer O.D..

A Sony aproveitou para anunciar a volta do evento já para 6 de fevereiro com uma olhada mais de perto no próximo grande título da Square Enix, Final Fantasy VII: Rebirth.