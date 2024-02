Mesmo em clima de festa, a noite de quarta-feira (31/1) na casa do BBB 24 ficou marcada pela briga entre Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden. Tudo teria começado com Davi escutando seu nome em uma conversa e terminou com acusações de gordofobia. O termo usado por ele, 'calabreso', figurou nos trending topics do X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (1º/2).



No entanto, ao contrário do que brothers entenderam, a palavra não tem conotação gordofóbica, e sim remete ao nervosismo. O termo viralizou pelo artista Toninho Tornado, que participou do programa de João Kléber, da Rede TV, de pegadinhas.

Recentemente, Toninho passou a trocar o gênero de palavras e chamar as pessoas dessa forma. Além de "calma, calabreso", um outro exemplo é 'Ludmillo', também usado por ele. Em participação recente no podcast Podpah, o artista citou uma longa lista de palavras assim.

Entenda a briga

A tarde no reality já havia sido marcada pela briga entre Fernanda e Alane e os nervos estavam mais a flor da pele. Então, após o show de Gloria Groove, Davi percebeu que, ao entrar em um dos quartos, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Lucas pararam de conversar, o que o motivou a perguntar para Lucas se estavam falando dele.



Na sequência, Lucas confirmou que de fato estavam falando sobre ele e sobre o VIP, já que Davi ficará mais uma semana no grupo por ter ganhado a prova Bate-Volta no domingo (28). Entretanto, Lucas não deu mais detalhes sobre a conversa.

Um pouco depois, quando Lucas foi ao banheiro, uma briga se iniciou entre os dois. Foram trocados xingamentos de 'manipulador', 'jogo sujo' e 'fofoqueiro' até que MC Bin Laden entrou na discussão.

Quando percebeu que o papo começou a ficar mais acalorado, Davi disparou para Bin Laden: "Calma, calabreso" e pouco tempo depois a discussão foi apartada.

Na casa, muito se especulou sobre o significado da palavra. Yasmin e Lucas chegaram a comentar que seria associada ao meme, assim como Bin Laden, mas muitos acreditaram ter sido usada por Davi como uma forma de gordofobia.

Repercussão do uso do termo

Nas redes sociais, muitos internautas riram da situação da casa não conhecer o meme. Davi, quando questionado, também não sabia dizer o que significava mas afirmou que era um termo usado em Salvador.

O cantor Xanddy Harmonia, que entrou no palco do BBB após a confusão, fez piada sobre falar o termo assim que entrasse na casa.

Após a repercussão, o próprio perfil de Davi nas redes sociais relembrou que, pouco depois que o programa começou, 'calabresos' foi um dos termos sugeridos para denominar o fandom de Davi. Ao final, Daviseiros acabou vencendo.

Além disso, apesar de Bin Laden ter sido um dos mais enfáticos sobre a fala de Davi ser sobre o corpo de Lucas, internautas resgataram um vídeo dele, publicado no TikTok, em que brinca com os termos. Além disso, o funkeiro segue Toninho Tornado nas redes sociais.

