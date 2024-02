BBB 24: Toninho Tornado explica meme "calma calabreso", usado por Davi

Após Davi usar o meme "calma calabreso" na casa do BBB 24, na festa dessa quarta-feira (31/1), e ser acusado de gordofobia, o criador do termo, o artista Toninho Tornado, publicou nas redes sociais um vídeo explicando a origem da frase.

No vídeo, publicado no Instagram, é mostrado uma parte da discussão, em que Leidy Elein questiona Davi sobre o significado da frase "calma calabreso", usado por ele em discussão com Lucas Henrique e MC Bin Laden.

Davi afirma que apenas o chamou de "calabreso" e que não falou nada sobre o corpo de Lucas. Então, Toninho aparece no vídeo e diz: "Ela quer saber quem é o calabreso? O 'calabreso' é o meu bordão gente, para. 'Calabreso' é um jeito carinhoso é meus bordão", afirma o humorista enquanto assiste o vídeo.

Veja a íntegra do vídeo: