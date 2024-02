Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/2)

A ciência como problema

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião

A ciência, como ela é pensada oficialmente nos dias de hoje, e subsidiada com riquezas materiais incalculáveis para desenvolverem pesquisas, não se importa com o futuro do ser humano em termos de convívio harmonioso na comunidade, mas em treinar mão de obra física ou intelectual, tratando nossa preciosa subjetividade como mero efeito colateral que cada um de nós teria de administrar, em vez de ser o ponto central da investigação sobre nossa humanidade.

Dessa forma, se afirma que no futuro a neurociência substituirá a psicologia assim como a química substitui a alquimia, ou seja, que o ser humano subjetivo não existe senão como resultado de formulações químicas e físicas. Foi esse mesmo modelo ideológico que serviu de fundamento à determinação de que raças seriam superiores às outras geneticamente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Certamente, você precisará de gente para realizar suas pretensões, e é nisso que reside o maior desafio, porque apesar de haver muitas disponíveis, dessa vez sua alma precisa escolher com tino, tendo a eficiência em vista.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pode ser que você se sinta um pouco a descompasso dos acontecimentos, mas isso pode ser superado com relativa facilidade, se dispondo a agir, porque com as mãos na massa não restará tempo para se preocupar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dar importância a coisas pequenas cria desgastes desnecessários, que precisam ser compensados pela busca árida de ter a razão do seu lado, sem importar o quão irracionais sejam os movimentos que a provocarem.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais que o cenário seja incerto, há algumas questões que se tornaram indiscutíveis e é sobre elas que sua alma precisa tomar decisões e preparar estratégias. Não é uma guerra, mas é bom se preparar para ela também.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Repetir o mesmo de outrora ansiando colher resultados diferentes, não haveria nenhuma lógica saudável por trás de um comportamento desse tipo, e no entanto, é mais comum do que parece. É preciso prestar atenção nisso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre é possível perder o fio da meada e se desorientar, mas felizmente o fio da meada não perde a gente, está sempre por aí, disponível e mais próximo do que imaginamos, para que nunca nos percamos no caminho.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o que seja de sua vontade, mas tente agir com toda a elegância necessária para que as pessoas não se sintam melindradas por você colocar sua vontade acima da delas, porque, afinal, não se trata de competir com ninguém.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Evite criar situações ridículas ao defender a continuidade de conflitos que nem mais têm qualquer ligação com o estado atual de coisas. É melhor colocar ponto final nessas questões imprecisas do passado.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As razões que sua alma usa de fundamento para agir do jeito que o faz não são compartilháveis com as pessoas em questão, porque elas não entenderiam nada e, pior ainda, se voltariam contra você se as conhecessem.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No mínimo, tem de valer a pena pagar a conta para obter o resultado de suas pretensões, porque se não valer a pena melhor seria você abdicar de seus desejos, não importando o quão promissores parecerem.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tome as iniciativas que intuitivamente você achar pertinentes, e se a sua intuição não transmitir clareza nem certeza, use suas vísceras para se orientar. De todo modo, importante é apenas que você tome iniciativas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É desnecessário lançar mão de cursos sofisticados para você se conhecer melhor, é só prestar mais atenção ao seu comportamento cotidiano, aquele que você desenvolve quando sua alma pensa estar à sós consigo mesma.



