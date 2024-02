Ana Hickmann diz que Edu Guedes é "gatinho", mas nega traição

Ana Hickmann negou os boatos de que estaria se relacionando com Edu Guedes depois do fim do casamento com Alexandre Corrêa — que acusou a ex-mulher de traição. O empresário alegou que o suposto caso de Ana com Guedes teria começado enquanto ela ainda estava casada com ele.

Na quinta-feira (1°/2), a apresentadora disse que nunca foi infiel ao ex-marido, além de afirmar que não está em um relacionamento. Ela ainda elogiou Edu Guedes, com quem apresentou o programa Hoje em dia, na Record, entre 2005 e 2009. As falas foram feitas em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

"Estou solteira, mas (o Edu) é gatinho (risos). Estou vendo essa comoção toda. Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto", ressaltou a loira.

Ana ainda explicou que passou um tempo afastada de Edu Guedes, porém os dois acabaram se reaproximando depois da agressão sofrida por ela, ação de seu ex-marido. "O que aconteceu comigo (a agressão) foi um momento que nos trouxe a amizade de volta", acrescentou.

Na quarta-feira (31/1), Guedes teria protocolado uma queixa-crime por difamação contra Alexandre Corrêa, por tê-lo acusado de ter sido amante de Hickmann.