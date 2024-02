Você sabe o que é cabruca? O termo causou curiosidade após ser mencionado na novela Renascer, o remake que está no ar na faixa das nove na TV Globo, nesta quinta-feira (1º/2). Fazendo sucesso tanto nas redes sociais e também em audiência, termos usados no folhetim causam interesse e não foi diferente com o cabruca.

Pois bem, a trama gira em torno do plantio de cacau no sul da Bahia e a fala "cabruca", que está relacionado à fruta.

A palavra se refere a um sistema, que também é chamado de "mata cabrucada". Ele é usado para caracterizar o plantio do cacau sob a sombra das árvores da Mata Atlântica e é utilizado na região cacaueira do sul da Bahia por mais de duzentos anos. A informação é do Instituto Cabruca.

"Cabruca" deriva do verbo "brocar", que significa o ato de fazer buracos na mata para plantar o cacau. O sistema de plantio cacau-cabruca ajuda ainda a conservar mais de 228 espécies nativas como o Pau-Brasil e Jequitibá, que está presente na novela.

Além disso, esse sistema é responsável pela conservação da biodiversidade, dos solos e das águas e da produção florestal e de sementes, óleos, resinas, flores e outros produtos não madeireiros. E possibilita também que animais ameaçados de extinção consigam usar esse cenário conservado para deslocar entre fragmentos florestais isolados.