Edu Guedes abre o jogo sobre envolvimento com Ana Hickmann

Depois de ficar em silêncio em meio a repercussão de um suposto romance com Ana Hickmann, o apresentador Edu Guedes abriu o jogo sobre o suposto envolvimento com a jornalista. O comunicador resolveu romper o silêncio, após colunistas publicarem vídeos dos dois juntos.

Por meio de uma nota, Edu Guedes desmentiu a notícia e afirmou que ele e Ana Hickmann são apenas amigos. “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, disse Edu Guedes em resposta aos questionamentos feitos pela revista Quem. Mas não foi só o comunicador que comentou o possível romance.



A assessoria da apresentadora também explicou as imagens dos dois juntos: “Ela não está namorando o Edu Guedes e nem ninguém. Foi citado um encontro no final do ano, mas foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, concluiu. Vale lembrar que o colunista Alessandro Lo-Bianco, divulgou imagens de câmeras de seguranças dos dois dentro do carro juntos e afirmou ter fotos dos dois se beijando, mas optou por não mostrar por ser um momento íntimo.

Já durante a noite, o portal Léo Dias subiu um vídeo em que o suposto casal aparece juntos em um restaurante. Pela imagem, é possível ver que os dois estavam com outros familiares. A coluna Mariana Morais questionou sobre as imagens e a equipe de Ana Hickmann se limitou a afirmar que ela está solteira.

Romance?

Nesta segunda-feira (15), o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, disse que os dois estariam juntos desde o ano passado e, inclusive, Alexandre Correa já estaria sabendo do romance. Ainda de acordo com a publicação, o novo casal teria se formado antes mesmo da agressão que Ana Hickmann sofreu de seu agora ex-marido.

De acordo com Feltrin, o suposto romance estaria tão firme que ambos já teriam se apresentado para suas respectivas famílias. Alezinho, de 9 anos, filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa, também já estaria ciente da relação da mãe com o chef de cozinha.