Sessão da tarde: ‘A culpa é das estrelas’ é exibido nesta segunda (5/2)

A culpa é das estrelas é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (5/2), às 15h25. O drama romântico foi lançada em 2014 e é estrelado por Shailene Woodley, Ansel Elgort e Nat Wolff. O longa está disponível no streaming da Disney+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de A culpa é das estrelas

O longa segue Hazel Grace Lancaster, que foi diagnosticada com câncer e se mantém viva graças a uma droga experimental. Ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Lá, conhece Augustus Waters, um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões diferentes das doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a própria marca no mundo. Entretanto, eles se apaixonam e juntos, atravessam os principais conflitos do primeiro amor, enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro.

O elenco de A culpa é das estrelas é formado por Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern e Sam Trammell. Além de protagonizar o longa, Franck Dubosc é responsável pela direção e roteirização do filme. A produção está disponível no streaming da Disney+.