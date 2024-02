Ana Maria Braga e Supla combinam look e web reage: "Que momento da TV!"

Supla marcou presença no programa Mais você, da Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (5/2), para divulgar sobre a participação no The Masked Singer Brasil. Durante o papo, os dois notaram que estavam com looks semelhantes. O cantor usava uma roupa com detalhes de animal print, já a apresentadora estava com um vestido com onça.

“O mais louco é que você está de oncinha também”, disse Supla. “Ninguém combinou, foi sintonia, sintonia de alma”, disse a apresentadora.

Logo os internautas do X (antigo twitter) brincaram sobre os looks e, principalmente, pela semelhança com os cabelos.



Toda vez que o Supla vai no programa da Ana Maria Braga é a mesma energia pic.twitter.com/6ks3JQ7ylk — Rodrigo (@roods0710) February 5, 2024

Ana Maria Braga e Supla juntos novamente só me faz lembrar disso #maisvoce pic.twitter.com/TzenlYPXDP — Filipe Brito???? (@Drakaryzzzz) February 5, 2024

Supla e Ana Maria juntos no programa. Cabelo igual, roupa igual. Que momento da televisão brasileira — Susan ???????????? (@suununess) February 5, 2024